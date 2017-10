Behinderten-Knatsch um Bendrits Tubel-Spruch geht in die nächste Runde: «Wir Migranten sind keine Vollidioten»

Islam Alijaj (31) lebt seit seiner Geburt mit Zerebralparese und kämpft seit sieben Jahren politisch gegen die Vorurteile und Einschränkungen, die mit seiner Behinderung einhergehen. Dass Social-Media-Star Bendrit Bajra (21) in dem neuen Trailer zu «Flitzer», der neuen Kinokomödie von Beat Schlatter (56), eine schlechte Idee als «geistig behindert» bezeichnet, empört den Handicap-Lobbyisten zutiefst. «Das ist eine absolute Unverschämtheit!», sagt der Zürcher zu BLICK.

«Bendrit und Schlatter diskreditieren uns»

Beat Schlatters Ausrede, dass es diskriminierender gewesen wäre, hätte man die Szene gestrichen, lässt Alijaj nicht gelten: «Ich stelle fest, dass man lieber über uns Menschen mit Handicap spricht statt mit uns.» Eine solche Szene in einem grossen Kinofilm zu zeigen, ist für das SP-Mitglied absolut kontraproduktiv in seinem Kampf für die Gleichstellung von Menschen mit Handicap: «Bendrit und Beat Schlatter als prominente Menschen nutzen hier den Effekt der Aufmerksamkeits-Erhascherei und diskreditieren damit uns Menschen mit Behinderung!»

Damit stärkt er Susanne Stahel (49), der Pressesprecherin von Pro Infirmis, den Rücken, die jüngst im BLICK in dieselbe Kerbe schlug: «Schlatter und Bendrit haben eine Vorbildsfunktion.»

Schlatter stelle alle Secondos als Vollidioten dar

Doch Alijaj hat noch ein zweites Hühnchen mit den Filmemachern und Schauspielern zu rupfen. Schlatter verteidigte die Aussage im Film zu BLICK damit, dass «Secondos nun mal so reden». Ein Argument, dass Alijaj als Schweizer mit kosovoalbanischen Wurzeln so nicht gelten lassen will: «Damit stellt er alle Schweizer mit Migrationshintergrund als kognitive Vollidioten dar, die der deutschschweizerischen Sprache nicht mächtig scheinen.»

Was ist infantile Zerebralparese? Infantile Zerebralparese werden Bewegungsstörungen genannt, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegen. Meist entsteht die Behinderung durch Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft oder Geburt. Betroffene leiden je nach Schwere der Krankheit an Lähmungen und Sprach-, Gleichgewichts- und Nervenstörungen.

Für den Behindertenpolitiker ist klar: Die Szene darf so nicht in «Flitzer» gezeigt werden. Ausserdem fordert er von Bendrit, Schlatter und Regisseur Peter Luisi eine Entschuldigung. Eines stellt er aber sogar über seine Forderung: «Noch wichtiger ist, dass die Einsicht aufkommt, dass sie sich hier einen Fehltritt geleistet haben.»