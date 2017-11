Beim «Bauer sucht Frau»-Schweizer ist auch noch der Herd kaputt: Jetzt kocht die schlechte Stimmung hoch

Bei Schweizer André (60) und seiner Marlies (58) herrschte in der gestrigen Folge von «Bauer sucht Frau» erstmals dicke Luft. Der Grund: Die Gasflasche vom Herd ist leer – ebenso wie die Ersatzflasche.

Marlies kann so zum Zmorge weder Spiegeleier braten noch Kaffee kochen. «Das habe ich ja gar nicht anders erwartet. Alles kaputt bei André», so Marlies patzig. So gibt es eben ein Bier und Bretzel.

André macht Herzkäse für Marlies

Doch dann folgt schon gleich der nächste Schock für Marlies. André gesteht, dass ein Balken, auf dem seine Hütte steht, kurz vorm Umfallen ist. «Ja, natürlich ist das nicht so gut, dass Marlies das gesehen hat», meint der Bauer – und macht sich direkt daran, den Schaden zu reparieren. Marlies zeigt sich beeindruckt und drückt André zur Belohnung einen Kuss auf die Lippen. «Unser Haus stürzt nicht mehr ein.»

Bei der Käse-Produktion später wird es noch romantischer. Die Turteltauben drücken den Käse in Herzförmchen. «Wir haben Herzkäse gemacht, weil wir in Love sind», so André glücklich. (paf)