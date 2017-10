Bekenntnis von Karriere- und Familienfrau Christa Rigozzi: «Ohne Giovanni schaffe ich es nicht»

Seit der Geburt ihrer Zwillinge Alissa und Zoe an Silvester 2016 ist Moderatorin Christa Rigozzi (34) gefordert: Die Geschäftsfrau will die Familie und ihren Job managen, ohne bei Letzterem zurückzustecken. «Mein Terminkalender ist wegen der Familie noch voller als vorher», sagt sie. «Aber ich bin froh, dass ich meinen Beruf weiterhin ausüben darf. Meine Liebsten geben mir dafür so viel Energie, wie ich sie selten zuvor hatte.»

Und die braucht sie auch: Rigozzis Tage beginnen um sechs, manchmal sogar um fünf Uhr. Sie macht ihre beiden Töchter parat, frühstückt. Danach setzt sie sich ans Steuer: «Ich habe bei vielen Aufträgen einen langen Anfahrtsweg, der Arbeitsort ist oft nicht um die Ecke.» Die Selfmade-Woman reist wann möglich gleichentags wieder heim, um bei den Kindern übernachten zu können – manchmal wird es Mitternacht. «Letzte Woche über den Gotthardpass, weil der Tunnel um diese Zeit bereits geschlossen war.»

Alleine schafft sie es nicht

Um die Kinder kümmert sich an solchen Tagen Gatte Giovanni (39). Denn Rigozzi gibt zu: «Ohne ihn würde ich es nicht schaffen. Wir haben das Glück, dass wir uns gut organisieren und alles gemeinsam handeln können. Giovanni kann viel von zu Hause aus arbeiten.» Aber auch sie selbst macht viel Vorbereitungsarbeit für die Aufträge von zu Hause aus.

«Ich arbeite zwar viel, aber nicht jeden Tag. Und zum Glück sind Frauen ja Expertinnen im Multitasking», meint sie. «Und wenn ich mal mehrere Tage weg bin, packe ich einfach Giovanni und die Zwillinge ins Auto, und sie kommen mit.»

Doch auch wenn die Tessinerin ihre Woche gut strukturiert: «Wenn einer von uns mal krank wird, wird die ganze Planung über den Haufen geworfen.» Wenn sie selber gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, beisst Rigozzi die Zähne zusammen. «Als ich für einen Dreh zwei lange Tage trotz heftigster Erkältung in der Kälte herumstehen musste und es in der Nähe kein Restaurant zum Aufwärmen gab, habe ich gelitten», sagt sie. «Doch das Team war auf mich angewiesen, und es war ein Moment, in dem ich über mich hinauswuchs – in einer solchen Situation bist du Profi und vergisst deine Befindlichkeit.»

Das rät sie anderen Frauen

Dieses Credo möchte sie auch anderen berufstätigen Müttern mit auf den Weg geben. «Frau kann sehr viel schaffen, wenn sie es nur will und sich hundert Prozent darauf konzentriert», sagt Christa Rigozzi. Und fügt an: «Gebt euren Kindern viel Liebe und tankt Kraft bei der Familie und mit Freunden. So sind Arbeitsalltag und Rolle als Mama auch dann zu bewältigen, wenn es mal hart wird.» (wyt)