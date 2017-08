Berner Sängerin Fannie sagt Ja zu ihrem Muskel-Polizisten Jeff: Fit für die Ehe

Mit ihrem schneeweissen Hochzeitskleid erfüllt sich die Sängerin Fannie Lüscher (34) einen Mädchentraum. «Ich wollte immer romantisch heiraten. Das wurde mir erfüllt, ich bin überglücklich», sagt sie. Dabei wäre die Bernerin mit dem damaligen Model Jeff Wilkens (27) beinahe nicht zusammengekommen. «Ich stand nie auf solche Schönlinge. Doch seine Tiefgründigkeit und sein Humor haben mich in den Bann gezogen. Die Schmetterlinge flattern seit dem ersten Moment immer mehr», so Fannie.

Bodybuilding

Letzten Sommer dann machte Jeff, der sich zum Polizisten ausbilden liess und deutscher Vizemeister im Bodybuilding-Wettbewerb Men’s Physique wurde, ihr nach einem ihrer Konzerte auf der Bühne einen Heiratsantrag. «Plötzlich kam Jeff mit Blumen zu mir, ging auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Und natürlich habe ich sofort Ja gesagt», erzählt «Fizzle Fannie», wie sich die in Berlin lebende Singer-Songwriterin nennt.

Nicht zu kitschig

Ihre Liebe krönten sie mit der Trauung, die sie in Berlin-Friedrichshain an der Spree feierten. «Wir wollten es nicht zu kitschig, sondern modern im typischen City-Stil und eben romantisch, was es war.» Die Ringe brachte dem Paar die dreijährige Chihuahuahündin Chichi. «Dass sie mit ihnen davonrennt, war das Einzige, was hätte schiefgehen können. Zum Glück ist das nicht passiert», sagt Fannie lachend, die sich vor elf Jahren in der Schweiz einen Namen machte, als sie die BLICK-Maxim-Wahl zur schönsten Nachbarin gewann.

Kleiner Wirbelwind

Als Nächstes hat das Ehepaar vor, eine Familie zu gründen. «Nicht heute und nicht morgen. Doch so ein kleiner Wirbelwind, der uns auf Trab hält, wäre schon schön.»