«Big Bang Theory»-Star zwischen Freude und Angst: «Bernadette» nach Fehlgeburt wieder schwanger

Eigentlich müsste sie überglücklich sein. Melissa Rauch (37) ist schwanger! Doch mit dem Baby-Glück kommen beim «Big Bang Theory»-Star schmerzhafte Gefühle auf. Die Schauspielerin erlitt bereits eine Fehlgeburt.

Zwischen Panik und Glück

In einem Gastbeitrag für die Zeitschrift «Glamour» schreibt Rauch in der dritten Person über ihre Situation: «Melissa erwartet ihr erstes Kind. Sie ist unglaublich glücklich, aber wenn sie ehrlich ist, ist sie, weil sie bei der letzten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlebt hat, momentan auch ziemlich in Panik, dass das wieder passieren könnte.» Der Serien-Star gibt zu, dass sie die fröhliche Nachricht am liebsten erst verkündet hätte, wenn der Nachwuchs «in Richtung College aufbricht».

Die Trauer hat nie nachgelassen

Die Bernadette-Darstellerin berichtet detailliert von dem Schicksalsschlag. Bei der Fehlgeburt habe es sich um eines der schlimmsten Ereignisse ihres Lebens gehandelt. Danach sei sie in eine Depression gefallen. «Das Bild unseres Babys auf dem Ultraschallbild – ohne Bewegung, ohne Herzschlag – nachdem wir dasselbe kleine Herz nur zwei Wochen vorher gesund und pochend gesehen hatten, es hat uns überrumpelt und verfolgt mich bis heute», lauten die berührenden Worte. Rauch habe darauf gewartet, dass die Trauer nachlässt, aber das habe sie nicht. Zudem will sie Leidensgenossinnen Mut machen und stellt klar: «Ihr seid nicht alleine!»

«Ich hoffe, all das wird mich zu einer besseren Mutter machen»

«Ein Silberstreif» nennt die Schauspielerin nun das Glück, erneut schwanger zu sein. «Ich hoffe, all das wird mich auf eine Art zu einer besseren Mutter machen, wenn ich endlich das Kind, das unter meinem Herzen war, in den Armen halte.» Bleibt zu hoffen, dass dieses Mal keine Komplikationen auftreten und Rauch bald, wie schon ihr Serien-Charakter, eine glückliche Familie gründen kann. (rla)