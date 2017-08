Bisi-Beichte und Heulkrampf bei «Promi Big Brother»: «Wenn ich hier rauskomme, springe ich von einer Brücke»

Erst geigte ihr Milo Moiré (34) die Meinung, dann eskalierte der Streit: An Tag fünf von «Promi Big Brother» scheint sich das gesamte «Nichts» gegen Sarah Knappik (30) verschworen zu haben. Den Mitbewohnern des deutschen Models, das ihren Kollegen schon seit mehreren Tagen auf die Nerven geht, reichte es gestern endgültig. Allen voran Sarah Kern (48) und Eloy de Jong (44).

«Geht die mir auf den Sack»

Als das «Nichts»-Team Evelyn Burdecki (28) bei einer Challenge in kürzester Zeit mit Klebeband an einer Wand befestigen musste, nahm Knappik die Zügel in die Hand und wies ihre Kollegen unaufgefordert auf, wie das Klebeband am besten anzubringen ist. «Das ist Bondage, Alter. Das muss mit Sinn geklebt werden. Ich weiss wie, glaub mir», sagte Knappik und erntete damit genervte Blicke von Kern. «Geht die mir auf den Sack», so die Designerin.

Knappik versteht nicht, dass sie mit ihren Kollegen mit ihrem Verhalten bei der Challenge nervt und sinierte im Einzelinterview: «Ich bin so ein Denker. Aber wenn die alles besser wissen und meine Nerven so angegangen werden …» Auch Eloy de Jong hatte die Nase voll von Knappik: «Du manipulierst alle um dich herum», sagte ihr der niederländische Sänger. «Bitte hör auf. Du bist unglaublich manipulativ und willst immer im Mittelpunkt stehen!»

Dass ausgerechnet er gegen sie schiesst, belastet das Model. «Der ist mein Held, ich mag den voll. Ich hab richtig viel von ihm gehalten», sagte sie im Einzelinterview unter Tränen. «Ich habe einen Schock und verstehe nicht, was abgeht. Ich bin mit mir selber gerade total überfordert. Wegen dieser behinderten Scheisse, die hier gegen mich geht.» Ihre Angst: Sie bangt im TV-Container um ihren Ruf. «Ich habe das Gefühl, dass ich meine Existenz, meine Familie, meinen Partner, alles verloren hab. Ich möchte wirklich aussteigen. Wenn ich hier rauskomme, springe ich von einer Brücke.» Ob Knappik dem Psycho-Druck im TV-Container standhält – oder das Handtuch schmeisst?

«Ich war komplett verpisst!»

Apropos Handtuch: In der gestrigen «Promi Big Brother»-Folge entbrannte eine eklige Diskussion um Knappiks Waschlappen. «Eis am Stiel»-Star Zachi Noy (64) stiess seine Team-Kollegen mit einer grusigen Bisi-Beichte vor den Kopf. «Ich wollte so Pipi machen. Vom Bett bis da hin hab ich mich komplett verpisst. Ich war komplett verpisst! Auf die Schuhe. Wie ein kleines Kind», so der Schauspieler schmunzelnd.

Besonders eklig: Den Urin wischte er vom Boden kurzerhand mit Knappiks Handtuch weg, die ihn erwischte und damit konfrontierte. «Das ist ekelhaft. Das ist assozial. Das ist pervers», so das Model angewidert. Grüsel-Zachi betonte, nicht gewusst zu haben, dass es sich um ihr Handtuch handelt, doch das kaufte ihm Knappik nicht ab. «Ich bin wirklich sauer auf dich. Ich glaube nicht, dass du das nicht wusstest. Nächstes Mal frag, wem es gehört. Dann ist es okay.» (kad)