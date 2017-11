Er will das neue «Supertalent» werden: Blake Eduardo (38) aus Biel BE versucht sich heute in der RTL-Castingshow – fast nackt! Nur mit einem strategisch gut platzierten Hut und einer Krawatte bekleidet, tritt der einstige Kameramann vor die Jury. «Zu meiner Nummer gehört, dass jemand vor dem Auftritt mein Kostüm gestohlen hat», so Eduardo zu BLICK. «Darum trete ich praktisch ohne Kleider auf.»

Der Schweizer mit chilenischen Wurzeln will seinem Publikum einen Mix aus Zauberei und Comedy-Elementen bieten. Er schaffte es damit in der französischen Show «La France a un incroyable talent» bis ins Halbfinale.

Keine Ahnung von Bohlen gehabt – und nichts verstanden

Ob er es beim «Supertalent» auch so weit bringt? Er habe bei seiner Anmeldung für die RTL-Sendung nicht gewusst, dass mit Dieter Bohlen (63) ein besonders strenger Chefjuror warte, gibt Eduardo zu. «Meine Kollegen klärten mich dann auf, womit ich zu rechnen habe.»

Dennoch habe er bei der Aufzeichnung der Show keinen Bammel vor Bohlen gehabt, betont der Magier. Leider habe er aber auch nicht wirklich verstanden, was Dieter zu ihm sagte. «Ich verstand nur Bahnhof! Mein Deutsch ist einfach zu schlecht.»

Drei weitere Schweizer in Aktion

Wie Blake Eduardo heute Samstagabend abschneidet, zeigt sich ab 20.15 Uhr auf RTL. Und auch, wie es für die weiteren Schweizer Teilnehmer läuft: Die Tanzgruppe Break the Tango aus Zürich, der Multimedia-Magier Marco Tempest (52) und die Hobbytänzer der MDC Company aus Neuenburg wollen bei Bohlen ebenfalls punkten. (wyt)