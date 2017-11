Blick am Abend-Premiere «Justice League»: Je mehr Superhelden, desto besser

DC-Comics haben bei uns Journalisten sowieso einen Startvorteil. Denn wo sonst spielt eine Printzeitung solch eine zentrale Rolle wie der «Daily Planet» in Metropolis?

Nur logisch, dass Blick am Abend-Moviestar gestern zusammen mit Warner Brother die Schweizer Premiere von «Justice League» präsentieren durfte.

Der Film war weniger düster wie «Batman vs. Superman» und witziger als «Wonder Woman». Unser Filmkritiker gab dem Film zu Recht gute drei Sterne (Seite 21). Während sonst mehr Superhelden einen Film nicht unbedingt besser machen, befruchten sich hier Aquaman, Cyborg, Flash, Wonder Woman und Batman gegenseitig mit witzigen Dialogen.

Falls Sie jetzt gluschtig auf Kino geworden sind, gibts bald wieder eine Chance. Im Dezember präsentert Blick am Abend-Moviestar ein weiteres Highlight: «Star Wars: The Last Jedi».

Infos zum Wettbewerb folgen bald.