Bohlen-Ex war «wie weggetreten»: Naddel muss nach Zusammenbruch ins Spital

Nadja abd el Farrag (52) singt derzeit nach jahrelanger Arbeitslosigkeit regelmässig auf Mallorca in der Party-Bar Krümels Stadl der Schlagersängerin Marion «Krümel» Pfaff (40). Als sie sich vor kurzem nicht im Stande sah, auf die Bühne zu treten, kam es zu einem Drama.

«Ein so kurzfristiger Rückzieher geht nicht»

«Als unser VIP-Betreuer eintraf, um sie abzuholen, lag Naddel im Bett, wirkte wie weggetreten, wimmerte vor sich hin, dass sie nicht aufstehen kann», erzählt Pfaff dem «OK Magazin». Schliesslich habe Abd el Farrag es geschafft, sich aufzuraffen und in die Bar zu fahren. «Hätte sie vorher abgesagt, kein Problem. Aber so kurzfristig ein Rückzieher, das geht nicht. Die Gäste waren ja ihretwegen da und haben alle auf sie gewartet», verteidigt «Krümels» Ehemann Daniel die Entscheidung, Naddel doch noch in die Bar zu holen.

Diagnose: Virusinfekt

Doch ihr Erscheinen hatte Folgen. Als die Bohlen-Ex nach dem Mallorca-Auftritt wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg (D) ankam, musste sie kurz darauf ins Spital gebracht werden. Dort wurde laut ihrem guten Freund Burkhardt Stoelck ein schwerer Virusinfekt diagnostiziert.

«Sie hat noch mal abgenommen»

«Aktuell gehts ihr besser», erzählt der Hotelier der «Gala». «Aber noch nicht so richtig gut, weil sie zwölf Tage nur gespuckt hat und noch geschwächt ist. Sie hat auch noch mal abgenommen. Gestern machte sie aber schon wieder einen besseren Eindruck.» Auf der Facebook-Seite von Krümels Stadl ist der nächste Auftritt jedenfalls schon bestätigt. (klm)