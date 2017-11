Autsch, nicht gerade nett! Brad Pitt (53) schiesst scharf gegen seine Ex Angelina Jolie (42).

Die Hollywood-Schauspielerin und sechsfache Mutter soll aktuell ihre vierte Hochzeit planen. Die Beziehung mit einem schwerreichen britischen Geschäftsmann halte sie seit Anfang des Jahres geheim. Brad soll davon gar nicht begeistert sein. «Er zweifelt daran, dass Angelina jemals wieder eine glückliche Ehe führen wird, nachdem ihre eigene gescheitert ist», berichtet ein Insider bei «HollywoodLife.»

Angelina ist eine der beschäftigsten Frauen Hollywoods

Er habe schliesslich am eigenen Leib erfahren, wie unglaublich schwer es jemand in Angelinas Nähe habe. «Brad hat alles gegeben und ist enttäuscht darüber, dass sie dennoch nicht mehr zusammen sind», erzählt der Insider weiter. Es sei nicht einfach, mit Angelina zusammen zu sein, da sie mit Familie, Presse, Karriere, Reisen und Ruhm eine der beschäftigtsten Frauen Hollywoods ist.

Ein neuer Mann müsste sein Leben für sie aufgeben

Ein neuer Mann an der Seite von Angelina Jolie müsste sein ganzes eigenes Leben für sie aufgeben, sei Brad überzeugt. Zu dem habe sie Mühe, Kompromisse einzugehen, was in einer Beziehung sehr wichtig sei. «Brad wünscht ihr nur das Beste, hat aber nach Angelinas mehrfach gescheiterten Ehen das Gefühl, dass der Richtige für sie vielleicht einfach nicht existiert.» (brc)