Erwartet der Reality-Star sein erstes Baby oder ist es nur eines der vielen Gerüchte rund um den Kardashian-Clan? Seit Tagen rätseln Fans über Kylie Jenners (20) angebliche Schwangerschaft. Bis jetzt: Wie «The Sun» berichtet, bestätigte nun der Vater von Kylie, Caitlyn Jenner (67), dass die Tochter in freudiger Erwartung ist.

«Geschockt und enttäuscht» über die Schwangerschaft

Während das werdende Mami zum Nachwuchs noch schweigt, bestätigte Caitlyn Jenners Sprecher, dass Kylie ihr bereits «vor einer Weile» von der Neuigkeit erzählte. Die Meldung, dass Caitlyn «geschockt und enttäuscht» über die Schwangerschaft sei, wollte der Sprecher nicht kommentieren.

Ist sie zu jung für ein Kind?

Dies hatte ein Insider der US-Plattform «Hollywood Life» erzählt. «Caitlyn denkt, dass Kylie viel zu jung ist, um ein Baby zu kriegen. Sie hätte damit warten sollen, bis sie in einer langjährigen Beziehung ist», so die anonyme Quelle.

Kylie soll bereits im fünften Monat sein

Beim Vater des Kindes soll es sich um Kylie Jenners Freund Travis Scott (25) handeln. Mit dem US-Rapper ist der «Keeping Up with the Kardashians»-Star erst seit April zusammen. «Caitlyn macht sich Sorgen darüber, dass Kylie und Travis noch nicht lange zusammen sind und ein Baby ihre Beziehung auf die Probe stellen wird. Kylie glaubt das Gegenteil – sie denkt, dass sie und Travis für immer zusammen sein werden», sagt der Insider weiter.

Auch das Geschlecht ist bereits bekannt: Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, soll Kylie Jenner bereits im fünften Monat schwanger sein und ein Mädchen erwarten. (kad)