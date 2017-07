Chanelle hat ihr Herz an «DSDS»-Alex verschenkt: «Ja, wir sind ein Paar!»

Chanelle Wyrsch (21) betonte es immer wieder: Sie und ihr Kollege Alexander Jahnke (30) seien «nur gute Freunde». Nun aber gesteht sie im Gespräch mit SonntagsBlick: Sie hat sich in den Sänger verliebt, den sie bei Aufnahmen zum TV-Casting-Hit «Deutschland sucht den Superstar» kennenlernte. «Ja, wir sind ein Paar», so das Schweizer Schlagerschätzchen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie ihr Herz verschenkt!

Während der grossen «DSDS»-Tour diesen Frühling habe alles angefangen. «Man sitzt den ganzen Tag aufeinander. Da lernt man sich extrem gut kennen.» Fans vermuteten längst, dass es zwischen der schönen Schweizerin und dem attraktiven Deutschen gewaltig knistert – spätestens seit die beiden in der dritten «DSDS»-Liveshow gefühlvoll die Ballade «We’ve Got Tonight» vortrugen.

Jury-Obermacker Dieter Bohlen (63) war damals komplett aus dem Häuschen: «Mensch, kriegen die geile Kinder!» Leider flog Chanelle bei der vierten Mottoshow raus.

Gerade ist sie bei ihm in Hannover

Die werdende Bürokauffrau aus Hünenberg See im Kanton Zug ist so verliebt, dass sie sich nicht erinnert, wer den ersten Schritt gewagt hat: «Es kamen immer von beiden Seiten so kleine Anzeichen. Alex hat mir schöne Komplimente gemacht.» Gerade ist sie bei ihrem Beau in Hannover (D). «Wir verbringen jede freie Minute zusammen, gehen shoppen, fahren an den See oder sehen uns im Kino einen Film an.»

Was die Zukunft bringt, werde man sehen. Im ­Augenblick geniesst Chanelle erst einmal die tanzenden Schmetterlinge im Bauch.«Es ist wunderschön mit ihm», schwärmt sie überglücklich.