Charlène im futuristischen Look am Rotkreuzball Monaco: Die Fürstin als Space-Queen

Schillernd und schulterfrei: Fürstin Charlène (39) zeigte sich am traditionellen Rotkreuzball in Monaco im futuristischen Look. Statt eines Kleids trug sie einen Jumpsuit von Versace, die enge Corsage mit funkelnden Pailletten bestickt. Auf opulenten Schmuck verzichtete die Fürstin, sie glänzte mit ihrem makellosen Décolleté und trainierten Schultern.

Selbstbewusst überstrahlte sie beim Ballabend im Monte-Carlo Sporting Club damit alle, beinahe auch ihren Gatten Fürst Albert (59). Elegant, aber doch etwas düster schien daneben die Garderobe von Filmdiva Monica Bellucci (52): zu viel Schwarz und zu viel Spitze. Vielleicht wollte das ehemalige Bond-Girl der Gastgeberin nicht die Show stehlen.