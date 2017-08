Chris Brown über Prügel-Attacke auf Rihanna: «Sie spuckte Blut in mein Gesicht»

Die Bilder einer zusammengeschlagenen Rihanna (29) schockierten 2009 die Welt! Nach einem Streit an einer Party vor der Grammy-Verleihung prügelte ihr damaliger Freund Chris Brown (28) die Sängerin in seinem Lamborghini spitalreif. Obwohl er sich nach dem Skandal mehrmals zu der Attacke äusserte, erzählte er nie die ganze Geschichte – bis jetzt.

«Was zur Hölle machen wir hier eigentlich?»

Die neue Dokumentation «Chris Brown: Welcome to My Life» widmet sich ausführlich der Beziehung der beiden Superstars. Brown enthüllt, dass es schon vor der Prügel-Attacke zu physischen Konfrontationen kam. «Ich liebe Rihanna, aber ich muss einfach ehrlich sein – wenn wir miteinander stritten, schlug sie mich, ich schlug sie, das war niemals in Ordnung», erzählt Brown. «Wir kamen immer wieder an einen Punkt, an dem wir uns fragen mussten: ‹Was zur Hölle machen wir hier eigentlich?›»

«Ihre Lippe platzte auf»

Endgültig entgleist sei die Beziehung, als Brown Rihanna gestand, dass er mit einer seiner Mitarbeiterinnen geschlafen habe – obwohl er es bis dahin bestritten habe. «Danach hatte sie kein Vertrauen mehr in mich. Sie hasste mich dafür.» An dem verhängnisvollen Abend tauchte die Mitarbeiterin an der gleichen Party wie das Popstar-Pärchen auf, was die Situation noch verschlimmerte.

Als Rihanna nach dem Fest auch noch ein SMS von der Mitarbeiterin auf Browns Handy fand, eskalierte die Situation endgültig. «Sie drehte durch, schmiss mit meinem Handy nach mir und begann mich zu schlagen», erinnert sich Brown. «Sie wollte mich treten, und plötzlich schlug ich sie mit der geschlossenen Faust ins Gesicht. Ihre Lippe platzte auf. Als ich das sah, war ich schockiert. ‹Verdammt, warum zur Hölle habe ich sie nur geschlagen?› Danach spuckte sie mir Blut in mein Gesicht, das machte mich noch wütender.»

Anschliessend habe sich Brown «wie ein Monster» gefühlt. Auch heute noch verfolge ihn das Bild der blutigen Rihanna: «Das bin einfach nicht ich.» Brown wurde ein halbes Jahr nach der Prügel-Attacke von einem Gericht zu fünf Jahren auf Bewährung und sechs Monaten Sozialstunden verurteilt. (klm)