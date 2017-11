Cindy Landolt blüttelt auf dem Toni-Areal: «Ich wollte Zürich repräsentieren»

Ob in der freien Natur, im Auto oder im Treppenhaus: Cindy Landolt (32) präsentiert sich auf ihren Social-Media-Kanälen gerne freizügig. Nun zeigte das Fitnessmodel ihre Muskelberge auf dem Toni-Areal in Zürich. Und zwar direkt vor dem Eingang des ZHAW-Gebäudes für Soziale Arbeit. In sexy Dessous und einem schwarzen Trenchcoat begeistert sie ihre Fans.

«Hoffentlich kriege ich dafür keinen Ärger»

«Wir waren sowieso in der Nähe am Shooten», verrät Landolt BLICK. «Da kam meinem Fotografen und mir die Idee, vor der Leuchtschrift des Toni-Areals zu posieren.» Die Fitness-Queen habe einen Hintergrund gewollt, der Zürich repräsentiert. «In London posiert man vor dem Big Ben, in Rom vor dem Kolosseum und in Zürich halt auf dem Toni-Areal.» Um Erlaubnis hat sie nicht gefragt: «Hoffentlich kriege ich dafür keinen Ärger.»

Keine Erlaubnis für das Shooting

Mit ihrem Spontan-Shooting hielt sich das Fitnessmodel nicht an die Vorschriften. «Foto- und Filmaufnahmen müssen auf dem Toni-Areal jeweils bewilligt werden. Von Cindy Landolt haben wir keine entsprechende Anfrage erhalten», sagt Franziska Egli Signer, die Mediensprecherin der ZHAW. Landolt trage mit der Aufnahme zwar zur weiteren Bekanntheit des Toni-Areals bei. Die Hochschule werde mit ihr aber Kontakt aufnehmen. Ihr Post könnte also Konsequenzen haben.