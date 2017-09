Claire Foy (33) am Film Festival: Die «Queen» bittet in Zürich zur Audienz

Wie viele junge Mädchen träumte auch sie davon, eines Tages Prinz Harry (32) zu heiraten, zur Not auch seinen Bruder William (35). Inzwischen hat es Claire Foy (33) schon bis ins Wohnzimmer der Royals geschafft: Dort schauen sich die Windsors gern die Netflix-Erfolgsserie «The Crown» an, in der Foy die Rolle der jungen Königin Elizabeth II. spielt. Und zwar so eindrücklich, dass sich sogar die 91-jährige Monarchin dafür begeistert.

Der Schauspielerin gefiel die Vorstellung zunächst gar nicht, dass sich die Queen die Serie anschaut: «Wenn man eine echte Person darstellt, will man sie nicht überdramatisieren.» Um sich auf die Rolle vorzubereiten, verwendete Foy viel Zeit darauf, Akzent und Bewegungen der jungen Königin einzustudieren.

Wieder eine wahre Geschichte

In ihrem neuen Film ­«Breathe» verkörpert Claire Foy wieder eine echte Person. Es ist die wahre Liebesgeschichte von Diana und Robin Cavendish – die männliche Hauptrolle spielt Andrew Garfield (34, «Spiderman»).

Cavendish erkrankte in den 50er-Jahren an Polio. Die Krankheit lähmte ihn vom Hals an abwärts. Entgegen allen Ratschlägen nimmt ihn seine Frau Diana mit nach Hause, und die beiden entwickeln sich zu unermüdlichen Botschaftern für Behinderte.

«Breathe» feiert am 6. Oktober am Zurich Film Festival Premiere: Gelegenheit für eine Audienz mit Film-Queen Claire Foy.