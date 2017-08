Coup von TV-Sender 3+: Miss-Schweiz-Wahl wird zur Casting-Show

3+ will aus der Miss-Wahl wieder ein grosses TV-Ereignis machen. Geplant sind drei Casting-Sendungen, in denen die Kandidatinnen auf ihrem Weg begleitet werden, sowie die Live-Übertragung der Wahl, wie der Sender in einem Statement mitteilte. Wann die Sendungen ausgestrahlt werden, steht aber noch nicht fest.

3+-Chef Dominik Kaiser freut sich, «einer der beliebtesten Marken der Schweiz neues Leben einhauchen zu können.» Gesucht wird eine «starke Persönlichkeit mit Ausstrahlung, welche die Schweiz mit Herzlichkeit, Bodenständigkeit und Offenheit repräsentiert».

Zurück zum alten Konzept

Von Wohltätigkeit ist nicht mehr die Rede. Die neue Miss soll wieder eine richtige Schönheitskönigin werden. Der Zuger Unternehmer Guido Fluri (51) hatte die Miss in den vergangenen Jahren zu einer karitativen Botschafterin umgestaltet. Mit mässigem Erfolg - auch finanziell, da Sponsoren lieber eine richtige Markenbotschafterin haben.

Eventschmiede AG hat Markenrechte

Im Februar setzte Fluri schliesslich einen Schlussstrich und verkaufte die Markenrechte an die Eventschmiede AG. Die neuen Inhaber der Miss Schweiz Organisation heissen Angela Fuchs, Iwan Meyer und Andrea Meyer. Der Kaufpreis blieb geheim.

Die letzte Miss-Wahl unter dem Motto «Krone mit Herz» fand im November 2015 statt, ausgestrahlt damals von SAT.1 Schweiz. Gewählt wurde die Freiburgerin Lauriane Sallin (23), die auch heute noch im Amt ist. Sie wird die Krone noch bis 2018 behalten können. Wer gerne das Krönchen von ihr übernehmen möchte, muss sich beeilen. Anmeldeschluss für die Castings ist bereits am zehnten August. Bis dahin kann man sich auf www.miss.ch/casting bewerben - so lange man mindestens 168 cm gross und zwischen 18 und 25 Jahre alt ist. (SDA/klm)