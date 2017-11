Da-Vinci-Gemälde erzielt bei Auktion Rekordwert: Wer bezahlt eine halbe Milliarde für ein Jesus-Bild?

Einst wurde es für 45 Pfund gehandelt, nun wechselte es für 450'312'500 Dollar den Besitzer: das über 500 Jahre alte Jesusgemälde «Salvator mundi» von Leonardo da Vinci (1452–1519) wurde in New York für diese Rekordsumme versteigert.

Verkauft wurde es vom russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew (50), der das Gemälde vor vier Jahren vom Schweizer Kunsthändler Yves Bouvier für 127,5 Millionen Dollar gekauft hatte.

Vor 60 Jahren wurde «Salvator mundi» für 45 Britische Pfund gehandelt

Doch wer bezahlt beinahe eine halbe Milliarde für ein Gemälde, das lange Zeit als einfache Kopie galt und vor 60 Jahren für 45 Britische Pfund gehandelt wurde? Kaum in Frage kommen dürfte das soeben eröffnete Louvre-Museum in Abu Dhabi oder ein Potentat aus dem arabischen Raum. Christliche Heiligenbilder sind dort weniger gefragt.

Eher in Betracht kommt Carlos Slim (77). Der Mexikaner mit Ferienresidenz in Gstaad BE gilt mit rund 70 Milliarden Dollar als einer der reichsten Menschen der Welt. Slim ist ein passionierter Kunstsammler und besitzt in Mexico City sein eigenes Kunstmuseum.

Wars der chinesische Handtaschen-Tycoon?

Doch wahrscheinlich war das Jesusgemälde auch dem Multimilliardär mit Hang zu Heiligenbildern zu teuer. Für einen Schweizer Kunsthändler, der nicht namentlich genannt sein will, ist der Fall klar: «Der Käufer kommt aus China!» Im Reich der Mitte leben zwar über 600 Dollarmilliardäre, doch nur einer ist bekannt für exzentrische Kunsteinkäufe: Liu Yiqian (54). Der Handtaschen-Tycoon kaufte vor zwei Jahren die «Nackte» des italienischen Malers Amedeo Modigliani (1884–1920) für 170 Millionen Dollar. Er bezahlte das Kunstwerk mit seiner Kreditkarte von American Express und bekam dafür mehr als 130 Millionen Flugmeilen.