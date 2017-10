Darja Fabich aus Villmergen AG geht an jedes Konzert von Helene Fischer: «Meine ganzen Ersparnisse gehen für Tickets drauf»

Immer wenn Helene Fischer in Zürich auf die Bühne tritt, steht eine junge Frau ganz zuvorderst: Darja Fabich (22) aus Villmergen AG hat für jedes der fünf Hallenstadion-Konzerte ein Ticket gekauft. «Es ist jedes Mal ein super Erlebnis. Helene zieht mich jedes Mal aufs Neue in ihren Bann», schwärmt die gelernte Coiffeuse.

Fabich reist auch zu Helene Fischers Auftritten nach Hamburg, Leipzig, Köln, Mannheim, Stuttgart, Wien, München und Berlin – insgesamt wird sie 14 Konzerte der laufenden Tournee sehen! «Ich habe mir für die Daten extra freigenommen», erzählt sie.

165 Franken für einen Stehplatz

Ihre Begeisterung lässt sie sich einiges kosten. Für ein Stehplatzbillett in der Schweiz sind 165 Franken fällig. Die Konzerte in Deutschland und Österreich sind zwar etwas günstiger. «Aber es ist schon so, dass fast meine ganzen Ersparnisse für die Karten draufgingen!»

Was ihr an Helene Fischer so gefällt: «Sie ist trotz ihres Mega-Erfolgs ganz natürlich und nahbar geblieben.» Am Konzert in Hamburg konnte Darja Fabich ihren Star sogar in die Arme nehmen: «Sie war megacool drauf und hat mir Komplimente für meinen Kleidungsstil gemacht», erzählt Fabich. «Seither lächelt sie mich an Konzerten immer an und erkennt mich. Das ist toll!»

«Helene ist einzigartig»

Trotzdem hat die Coiffeuse keine Helene-Frisur auf dem Kopf: «Ich möchte sie ja nicht nachmachen, Helene ist einzigartig.» Und trotzdem: «Sie war schon für einige Kundinnen eine Frisurenvorlage.»

Um an den Helene-Fischer-Konzerten sicher in der ersten Reihe zu stehen, reist Darja Fabich immer mehrere Stunden vor Beginn an. Wenn am Sonntag das letzte Konzert in Zürich vorbei ist, kommt eine Durststrecke: Erst im Dezember reist sie zu den Aufnahmen der Helene-Fischer-Show (25.12. 2017, 20.00 Uhr, SRF 1). Aber fürs nächste Konzert in der Schweiz, am 26. Juni 2018 im Basler St.-Jakob-Park hat sie sich ihr Ticket schon gesichert. Zwischendurch muss die lebensgrosse Helene-Fischer-Pappfigur reichen, die zu Hause die Helene-Fischer-Fanartikelsammlung bewacht.