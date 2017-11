Das berühmteste lesbische Paar über Gefühle und Ticks: Tamynique im Liebes-Check

Seit genau einem Jahr sind Moderatorin Dominique Rinderknecht (28) und Model Tamy Glauser (32) ein Paar. Was haben sie für Ticks? Was brauchen sie jeden Tag? Wie gehts ihnen, wenn sie sich nicht sehen? Was nervt sie am jeweils anderen? Im BLICK-Video geben die beiden Turteltauben ihre Gefühle füreinander Preis.

Erster Kuss

Dominique Rinderknecht: Den ersten Kuss gab es in einem Treppenhaus eines Zürcher Nachtclubs. Es war morgens um sechs Uhr. Ein toller Kuss!

Beziehung mit einer Frau

Rinderknecht: Wir haben uns erst dagegen gewehrt und wollten nichts definieren. Aber unsere Liebe war nicht aufzuhalten. Ich konnte mir früher überhaupt nicht vorstellen, mit einer Frau zusammenzusein. Ich dachte immer, bei einer Frau würde mir ja die starke Schulter zum Anlehnen fehlen. Dabei muss die starke Schulter gar nicht körperlich, sondern emotional sein. Manchmal ist Tamy die starke Schulter, manchmal ich. Tamy kann auch sehr sensibel und weiblich sein.

Lesbische Erotik

Rinderknecht: Mit einer Frau ist die Empathie grösser. Man kann sich besser in die andere Person hineinversetzen, sich in sie hineinfühlen und einander spüren, weil man ja selber eine Frau ist und denselben Körper hat.

Intimitäten auf Instagram

Rinderknecht: Ich ziehe klare Grenzen. Meine Familie ist da ein guter Indikator. Mein Grosi liebt Tamy. Aber ein Bild, das wir in Mykonos gemacht haben, ging ihr etwas zu weit: Auf diesem ist zu sehen, wie Tamy meine Brüste mit ihren Händen bedeckt. Da meinte mein Grosi: «Ui, das ist jetzt aber schon etwas gewagt.»

Nervige Seiten

Glauser: Dominique ist manchmal ein Trampeltier, etwas unbeholfen. Sie kann nicht ins Bett kommen, ohne mir wehzutun (beide lachen). Sie steht mir ständig auf die Füsse. Aber wenn es nicht so wäre, würde mir auch etwas fehlen.

Eifersucht

Rinderknecht: Ist kein Thema für uns, denn Eifersucht bringt nichts. Wenn wir wollten, könnten wir einander auch in Zürich betrügen.

Glauser: Wir sind offen und vertrauen uns. Ausserdem achten wir darauf, dass wir uns so schnell wie möglich wiedersehen.

Beziehungsziele

Rinderknecht: Wir haben über Kinder gesprochen, aber im Moment konzentrieren wir uns beide auf unsere Karriere. Aber wenn Tamy 40 ist, wollen wir unbedingt eine Yacht haben. Das ist unser neues Ziel! Wir waren im Sommer auf einer Yacht, und es gefiel uns sehr.

Ihre Lovestory als Film

Rinderknecht: «Tamynique in Love» natürlich!

Glauser: Oder «Bed Time Stories». Wir sind sowieso am liebsten im Bett. Am besten noch mit unseren Hunden und etwas zu essen. Obwohl Domi dann immer über die Brösmeli schimpft.