Das hält Mike Müller von «Wilder»: «Der Bestatter»-Star über seine schärfste Krimi-Konkurrenz

Der neuen SRF-Krimiserie «Wilder» gelang vor einer Woche ein Top-Auftakt: Fast 700’000 Zuschauer sahen sich die erste Folge an. Darunter befand sich auch Mike Müller (54), Star der SRF-internen Krimi-Konkurrenz von «Der Bestatter»: «Ich finde die Serie super. Die Erzählweise ist mit seiner horizontalen Story sehr modern. Das macht ‹Wilder› sackattraktiv», sagt er zu BLICK und spielt damit auf den Spannungsbogen an, der über eine Folge hinaus reicht. «Ich bin total happy, dass die Serie so gut angekommen ist. Vor allem jetzt, wo so über die SRG diskutiert wird. ‹Wilder› war für SRF ein Experiment, das ein Privatsender nie gewagt hätte. Dass dieses beim Zuschauer ankommt, freut mich extrem.»

Lesen ist «sehr ökonomisch»

Die zweite Folge der Krimi-Serie wird heute Abend (20.05 Uhr, SRF 1) ausgestrahlt. Wenig später (22.20 Uhr, SRF 1) ist aber auch Mike Müller im TV zu sehen. Der Schauspieler tritt im «Literaturclub» auf, sieht sich selbst als Leseratte. «Ich lese zur Entspannung. Man kann sich so auch viele Reisekosten sparen: Ich kann ohne eine Zeitmaschine ins Mittelalter reisen. Sehr ökonomisch!», findet er.

Am liebsten verschlinge er Sachbücher oder historische Romane. «Aktuell lese ich am liebsten Bücher von Robert Menasse», so Müller. «Ich bin nicht als Kritiker in der Sendung, sondern als Amateur und Liebhaber von Büchern. Das ist auch eine Art Selbstschutz, dann muss ich nicht so schaurig schlau daherreden», lacht er.

Mit den «Bestatter»-Kollegen zum Wildessen

Als «Bestatter» Luc Conrad ist Müller dann wieder Anfang 2018 zu sehen. Die Formel der Krimi-Sendung bleibe gleich: «Es gibt einen übergreifenden Fall, der sich über alle Folgen zieht. Es gibt ein Wiedersehen mit den bekannten Figuren und einige neue Gesichter.»

Mit seinen Krimikumpels trifft sich Müller auch gerne abseits vom Set. «Man spricht bei langjährigen Cast-Kollegen immer von Familie, und es ist wirklich so», sagt er. «Man verkehrt durchaus auch privat miteinander. Das ist cool, aber es macht auch Freude, wenn neue Leute dazustossen. Das bringt neuen Schwung in die Küche.» Der nächste Termin der «Bestatter»-Crew steht bereits: «Bald treffen wir uns zum Wildessen. Das letzte Mal war Samuel Streiff (42, spielt Reto Doerig, Anm. d. Red.) dran, jetzt kochen die Frauen.»