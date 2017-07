Jahrelang haben sie geschwiegen, doch jetzt äussern sich Prinz William (35) und Prinz Harry (32) immer offener über den Tod ihrer Mutter, Prinzessin Diana (†36). Kurz vor ihrem 20. Todestag am 31. August sprechen sie in einer TV-Dokumentation über das letzte Gespräch mit ihr. «Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, wäre ich nicht so gleichgültig gewesen», sagt William.

«Wir sahen weder unsere Mutter noch unseren Vater oft genug»

Vor ihrem Tod haben ihre Söhne Diana fast einen Monat nicht mehr gesehen, erzählt Harry im Film «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy», der gestern im britischen Fernsehen lief. Seit der Scheidung von Prinz Charles (68) pendelten die beiden zwischen ihren Eltern hin und her. «Wir sahen weder unsere Mutter noch unseren Vater oft genug», sagt William.

Diana war mit ihrem damaligen Freund Dodi Al-Fayed (†42) unterwegs, während ihre Söhne die Ferien in Schottland verbrachten. Nur einen Tag bevor sie William und Harry wieder in die Arme schliessen konnte, starb sie bei einem Autounfall in Paris.

Sie wollten lieber spielen

Stunden zuvor telefonierten sie zum letzten Mal miteinander – doch die damals 12- und 15-jährigen Buben waren kurz angebunden. Sie wollten lieber mit ihren Cousins weiterspielen. «Ich weiss nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber ich bereue, wie kurz das letzte Telefonat war», sagt Harry.

Damit müsse er für den Rest seines Lebens klarkommen: «Wie anders wäre das Gespräch gewesen, hätte ich gewusst, was passiert. Aber ich hatte keine Ahnung.» Auch in Williams Kopf ist dieses letzte Telefonat immer noch «sehr stark» präsent. Er erinnere sich, was seine Mutter ihm gesagt habe, sagt aber: «Ich werde es nicht wiederholen.»

Diana war die «beste Mutter der Welt»

In der Dokumentation zeigen Dianas Söhne nie veröffentlichte private Aufnahmen aus ihrer Kindheit und loben Diana als «beste Mutter der Welt», die sie «mit Liebe überschüttet» habe. Ihr Tod sei für William und Harry «niederschmetternd» gewesen und die Trauer «immer noch gross». Lange hätten sie nicht gewusst, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen (BLICK berichtete).

Dennoch sei es ihnen wichtig, die Erinnerung an Diana aufrechtzuerhalten. «Harry und ich fühlten, dass es jetzt eine angemessene Zeit ist, ein bisschen mehr über unsere Mutter zu reden», sagt William und stellt klar: «Wir werden das nicht noch mal machen.»

«Ich habe gefühlt, dass sie da war»

Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an Diana denken. Und William ist sich sicher, dass sie immer noch auf sie aufpasst. Über seine Hochzeit 2011 sagt er: «Ich habe gefühlt, dass sie da war.» (kyn)