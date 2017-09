Das Model designt jetzt Lingerie: Im Bett mit Sylvie

Hamburg, Nieselregen, 13 Grad. Doch in einem Hinterhof tut sich die weiss-rosa Wunderwelt des Lux-Studios auf, wo Model und Moderatorin Sylvie Meis (39) gestern Mittwoch ihre erste eigene Lingerie-Kollektion vorstellte: «Sylvie Flirty Lingerie». Im Zimmer steht ein Himmelbett, an der Decke hängen rosa Luftballone. Meis legt sich verführerisch hin, wirbelt mit den Beinen durch die Luft. Ich bin nervös! Ein Interview in einem Bett hab ich noch nie geführt. Thema ist natürlich: Flirten!

Sylvie, was machen wir Männer alles falsch? «Männer sollen sich nicht zu sicher sein und das Gefühl haben, sie könnten mit einem abgedroschenen Einzeiler landen», erklärt sie geduldig mit einem Lächeln. Was nicht funktioniert, sei der Einsatz von Alkohol. «Wenn Männer vollgetankt sind, läuft nichts. Und der Augenkontakt ist entscheidend. Hey Männer, schaut eure Frauen an. Seid selbstbewusst, aber nicht arrogant.» Wichtig sei daneben ein Kleiderstil, der zum Typ passt. «Bitte keine weissen Sportsocken! Von Crocs bin ich auch nicht begeistert. Und Mann muss gut riechen.»

«Dating-Plattformen sind für mich nie in Frage gekommen»

Sind ihre Dessous auch Mittel zum Zweck? Sylvie spielt den Ball zurück: Männer hätten zu wenig Mut, ihre Lingerie-Wünsche zu äussern. «Ich finde es wichtig, zu sagen, was einem gefällt.»

Und wie findet sie einen Mann? Dating-Plattfomen kommen für sie nicht in Frage. «Ich habe meinen Partner Charbel Aouad (35) per Zufall kennengelernt. So richtig old school. Darauf bin ich stolz.»

Chefdesignerin der Lingerie-Kollektion ist übrigens eine Schweizerin, Shirin Gadea (41) aus Luzern. Sie schwärmt von der Zusammenarbeit. «Es ist eine gegenseitige Wertschätzung. Das Vertrauen von Sylvie ist immens», sagt Gadea.