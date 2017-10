Am 8. November 2016 outeten sich Prinz Harry (33) und die Schauspielerin Meghan Markle (36) als Liebespaar. Knapp ein Jahr später überrascht eine neue Nachricht: Die beiden sollen miteinander verwandt sein!

Harry und Meghan haben tatsächlich die gleichen Vorfahren. «Mail Online» veröffentlichte einen Familien-Stammbaum – und aus dem geht hervor, dass der Prinz und die Schauspielerin entfernte Cousins sind. Über zehn Generationen, bis zurück ins Jahr 1480, lassen sich die Familienbanden verfolgen.

Und noch weitere Details über die Beziehung von Harry und Meghan kamen vergangenes Wochenende ans Licht. Die britische Adelsexpertin Katie Nicholl enthüllte am Samstag in der TV-Dokumentaion «When Harry met Meghan», dass der Prinz bereits zwei Jahre vor dem ersten Treffen in die Schauspielerin verliebt gewesen sei.

Meghan ist Harrys Traumfrau

Der «Bild am Sonntag» erzählte Nicholl: «Ich habe wenige Tage, nachdem die Beziehung 2016 bekannt wurde, mit einer guten Freundin des Prinzen gesprochen. Die hat mir erzählt, dass sie mit Harry schon vor Jahren bei Drinks zusammengesessen und mit ihm über seine Traumfrau geredet habe. Er meinte, er sei in Meghan Markle verknallt, seit er sie zum ersten Mal in ‹Suits› gesehen habe. Sie sei seine Traumfrau.»

Das erste Treffen fand laut ihr auch nicht zufällig statt, sondern wurde von Meghans bestem Freund, dem kanadischen Hotel-Manager Markus Anderson arrangiert, der wiederum mit dem Prinzen befreundet ist. Harry bat ihn, ein Treffen in die Wege zu leiten.

Sie traf schon Harrys Familie

Er lud Meghan, Harry und ein paar Freunde zu einer lockeren Runde im Hinterzimmer des Soho in London ein. «Die beiden haben sich sofort fantastisch verstanden. Sie war lustig, clever und selbstbewusst und überhaupt nicht von seinem Titel eingeschüchtert.» Harry habe sie «unglaublich süss» gefunden. Sofort danach habe der Prinz ihr eine Handynachricht geschickt und gefragt, wann sie sich wiedersehen können.

Laut Nicholl soll Meghan gar schon Ende des Monats ganz nach London ziehen. «Sie ist auf der Schnellspur ins königliche Leben.» Vergangenen Monat hat die Darstellerin bereits Prinz Charles (68), Camilla (70) und die Queen (91) kennengelernt. Bei Herzogin Kate (35) hat das sieben Jahre gedauert.

Verlobung Anfang 2018

Die Adelsexpertin ist sich sicher: «Ich glaube, dass sie die Verlobung Anfang 2018 bekannt geben werden. Bis zur Hochzeit wird es allerdings Sommer werden, weil Kate im April zunächst ihr drittes Kind zur Welt bringen muss.»

Der Prinz habe immer davon gesprochen, dass er eine Seelenverwandte sucht. Mit Meghan habe er diese offensichtlich gefunden. (paf)