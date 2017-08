Der Schweizer Daniel Bernhardt spielt mit Charlize Theron in «Atomic Blonde»: «Sie kann richtig gut zuschlagen»

Der Schweizer Action-Schauspieler Daniel Bernhardt (51) ist ein harter Kerl. Er ist gefragt, wenn es in einem Hollywood-Streifen so richtig krachen muss. Wie im Thriller «Atomic Blonde», der im Berlin kurz vor dem Mauerfall 1989 spielt und nächste Woche in den Schweizer Kinos anläuft.

Er spielt einen russischen Bösewicht, der sich an Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) heranmachen muss. Sie spielt eine britische Top-Agentin vom MI6 und soll von russischen Spionen entführt werden. Am Ende steht eine 16 Minuten lange ungeschnittene Kampfsequenz, in der Bernhardt und Theron alles geben.

«Sie ist wahnsinnig freundlich»

«Sie ist eine tolle Frau», schwärmt der Berner aus Worblaufen von den Dreharbeiten. «Sie ist wahnsinnig freundlich, wir haben viel zusammen gelacht.» Und sie habe monatelang auf die Kampfszenen hingearbeitet.

Vor allem anderen hat ihn beeindruckt, wie der Hollywood-Star auch in harten Szenen zur Sache ging: «Sie macht so viel wie möglich selber und lässt sich nur dann doubeln, wenn es wirklich zu gefährlich wird und sich die Versicherung quer stellt.»

Er lebt seit 24 Jahren in Hollywood

Seine Kampfszene mit Charlize Theron hat sogar ihn, den erprobten Kampfsportler, hergenommen. «Sie hat jeden Tag vier oder fünf Stunden trainiert. So hat sie denn auch richtig gut zugeschlagen beim Dreh.» Er habe sogar noch von ihr lernen können: «Ich denke, dank ihr bin ich selber sogar noch besser geworden.»

Daniel Bernhardt gehört zu den erfolgreichen Schweizern in Hollywood. Er lebt seit 24 Jahren dort und hat sich einen Namen gemacht. «Am Anfang musste ich um jeden Auftrag kämpfen.» Inzwischen hat er in über zwei Dutzend Filmen mitgespielt.