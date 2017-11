Der Stil von: Ezra Miller

Man kennt ihn aus dem Film «Perks of being a Wallflower», wo er Emma Watsons besten Freund spielte. Da hatte er noch lange Haare. Heute sind sie weg, und sein markantes androgynes Gesicht kommt besser zur Geltung. Der 25-Jährige kleidet sich in seiner Freizeit gerne extravagant. Das fand man sogar bei der exklusiven Modemarke Prada toll und entschied sich 2013 für ihn als Werbegesicht für die Herbst-/Winter-Kollektion. Seit er in ­seiner Kindheit Oper sang, hat er ein Faible für Musik. Mittlerweile singt er in der Band «Sons of an Illustrious Father», die sich nicht auf ein Genre festlegen lassen möchte. Zudem punktet Miller überall mit seiner witzigen und offenen Art.