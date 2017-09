Der Stil von Schauspielerin: Emilia Schüle

Die gebürtige Russin kam im Alter von 13 Jahren durch einen Tanz-Workshop zur Schauspielerei. Da spielte sie in einem Kurzfilm mit. Die deutsche Schauspielwelt eroberte sie drei Jahre später mit ihrer Rolle als Mila im Jugendfilm «Freche Mädchen». Mit dieser Rolle schlich sie sich in die Herzen der 14-Jährigen. Danach regnete es für die heute 24-Jährige Rollenangebote. Als Kind war Emilia eine richtige Leseratte. Ihr Vater habe ihr mal ein Stofftier versprochen, sobald sie 100 Bücher gelesen hat. Sie beschreibt sich selber als eine visuelle Person. Ihr grosses Hobby: Fotografie. Am liebsten knipst sie zusammen mit Schauspielkollege und Ex-Freund Jannis Niewöhner mit ihrer Analog-Leica. Die beiden stehen noch oft zusammen vor der Kamera, sind aber privat nicht mehr zusammen. Am liebsten shootet Emilia in Berlin, ihrer Heimatstadt.