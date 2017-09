Die RTL2-Kuppelshow «Love Island» hat die Grenze des guten Geschmacks längst überschritten. Und täglich schaffen es die Schweizer Kandidatin Elena (25) und ihre Mitbewohner, die Messlatte noch tiefer zu setzen!

Lapdance für den Ex

So auch in der gestrigen Sendung, als die Kandidatinnen für eine Challenge in knappen Kostümen einen Lapdance für ihren Partner hinlegten. Mechele (30) und Anthony (29) entschieden sich noch wenige Minuten zuvor, einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu ziehen. Trotzdem legte sie sich als sexy Polizistin für den Wettkampf ordentlich ins Zeug – Petting und heisse Küsse inklusive. Anthony fasste zusammen: «Ein Gentleman schweigt und geniesst, aber ich bin ja kein Gentleman.»

Sex im Gemeinschaftszimmer

Auch Elena gab bei der Lapdance-Challenge vollen Körpereinsatz. Die Schweizerin rieb vor den Augen der anderen Bewohner ihr Füdli am Schritt ihres Schatzes Jan (28). Nichts, was die anderen nicht schon längst gesehen hätten. Denn das Paar hat mittlerweile das Schamgefühl voll und ganz verloren und hatte bereits mehrfach Sex, während die anderen Bewohner im gleichen Zimmer schliefen. So meinte Julian gestern zu Jan, als dieser nach einem Schäferstündchen schweissüberströmt im Bett lag: «Jan, warum hast du denn so einen roten Kopf?» Gelächter bei den Anwesenden.

Sein bestes Stück modellieren

In einer anderen Challenge ging es darum, dass die Bewohnerinnen das Gemächt ihres Freundes nachmodellieren mussten. Für Chethrin (25) gestaltete sich dies als Herausforderung. Denn wie sie offen erzählte, hat sie «beim Blasen immer die Augen zu». Kein Wunder also, dass sich ihr damaliger Partner Mike (25) beschwerte, dass sein Gemächt zu dünn ausfiel.

Ständiger Partnerwechsel

Ob dies auch der Grund war, warum die beiden kein Paar mehr sind? Während sie die Show verlassen musste, hat er schon lange wieder eine neue Frau an seiner Seite. Auch Elena setzte bereits auf Partnerwechsel. Nachdem es zwischen ihr und Jan anfangs kriselte, bandelte sie für kurze Zeit mit Anthony an, der seine Partnerin ebenfalls schon mehrfach austauschte.

Prüde Kandidaten sucht man bei «Love Island» vergebens – ebenso wie Schamgefühl. (bnr)