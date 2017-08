Detlef D! Soost spricht über seine «beschissene» Kindheit: «Meine Mutter rannte mir mit einem Hammer hinterher»

Tränen hat Detlef D! Soost (47) schon einige Male im Fernsehen vergossen. Zu seinen Gefühlen konnte der strenge «Popstars»-Tanztrainer und heutige Fitness-Coach immer stehen. Doch als er erstmals öffentlich über seine schwere Kindheit spricht, muss er das Interview mit RTL «Exclusiv» sogar unterbrechen.

«Es interessierte sich halt niemand für mich»

Seine Mutter Erna Soost (†47) war manisch-depressiv und lag vollgepumpt mit Medikamenten fast den ganzen Tag im Bett. Detlef ist früh auf sich alleine gestellt. Niemand holt ihn vom Kindergarten ab, keiner wäscht seine Kleider, fast immer muss er morgens ohne Frühstück los.

«Es interessierte sich halt niemand für mich», blickt Soost im Gespräch mit der «Bild» schmerzhaft zurück. Die acht Jahre ältere Halbschwester bekommt als Teenager ein Kind und auch sein leiblicher Vater möchte nichts von ihm wissen. Denn Detlef ist das Resultat einer Affäre, sein Vater ein Medizinstudent aus Ghana. «Ich hatte ja eigentlich eine Familie – und irgendwie hatte ich auch keine.»

«Ich dachte, meine Mama ist tot»

Als Detlef vier Jahre alt ist, findet er seine Mutter umgeben von leeren Schnapsflaschen und Medikamentenschachteln leblos auf dem Boden. «Ich dachte, meine Mama ist tot, weil sie wieder einmal versucht hatte, sich umzubringen. Die Nachbarn alarmierten den Notruf und im Krankenhaus sagte mir der Arzt: ‹Wir konnten sie nochmals retten, aber sie wird es immer wieder tun.›»

Er habe manchmal schreiend rohe Eier an die Küchenwand geworfen. «Ich wollte einfach, dass mich jemand hört. Aber wenn dieses Hören dann nicht stattfindet, ist es sehr schwierig.» Soost bricht in Tränen aus. Die Erinnerungen an seine Vergangenheit holen ihn ein.

«Sie rannte mir mit einem Hammer hinterher»

Seine Mutter habe zwischendurch auch verstanden, wie schlimm ihre Situation war. Er habe dann verzweifelt versucht, sie in diesen lichten Momenten festzuhalten. «Aber eine Stunde später rannte sie mir plötzlich wieder mit einem Hammer hinterher und schrie: ‹Den Jungen hat der Teufel geschickt! Wo kommt der Junge her?›»

Als Detlef neun Jahre alt ist, kommt er ins Kinderheim. Als 11-Jähriger sieht er seine Mutter zum letzten Mal: «Ich rannte ihr freudig entgegen. Doch als sie mich sah, sagte sie zum Erzieher: ‹Das ist nicht mein Sohn. Bitte bringen Sie mich zu meinem Sohn!›. Von dem Moment an war sie für mich gestorben.» Soosts Mutter stirbt zwei Jahre später tatsächlich, an einem Hirntumor.

Seiner Mutter hat er inzwischen verziehen

Trotz seiner «beschissenen» Kindheit, fand Soost privat wie beruflich auf den richtigen Weg. Heute ist er mit Ehefrau Kate Hall (34), der gemeinsamen Tochter Ayana (7) und zwei Kindern aus einer früheren Beziehung glücklich. Inzwischen konnte der erfolgreiche «The biggest Loser»-Coach auch mit seiner Mutter Frieden schliessen: «Ich weiss jetzt, dass meine Mutter mich tief in sich drin sehr geliebt hat. Doch die Depression hat jede ehrliche Gefühlsregung abgetötet.» (msi)