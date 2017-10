Ab Montag kämpft «Bachelor»-Kandidatin Daryana (26) in der Kuppelshow um 3+-Rosenkavalier Joel Herger (34). Bei Instagram beweist die Transsexuelle schon jetzt, wie gern sie im Mittelpunkt steht. Auf zahlreichen Bildern präsentiert sich die Kosmetikerin in sexy Posen und oben ohne – denn die Zürcherin liebt es, ihren Körper zu zeigen. «Ich ziehe mich gerne freizügig an und zeige Haut. Ich bin einfach so – das ist die wahre Daryana», erklärt sie BLICK.

Alle sollen sehen, wie stolz sie auf ihren Body ist. «Ich liebe meine Weiblichkeit!», sagt Daryana selbstbewusst. «Ich muss mich nicht verstecken und fühle mich total wohl in meinem Körper.» Sollte ein Herrenmagazin bei Daryana anklopfen, würde sie nicht Nein sagen. «Ich würde mich im ‹Playboy› ausziehen!»

Grüsel-Kommentare gehören dazu

Grenzen gibt es allerdings auch für sie. Die Intimzone bleibt tabu. «Ganz nackt würde ich mich nicht zeigen. Das Höschen behalte ich immer an», stellt sie klar. Die Reaktionen auf ihren Blüttel-Auftritt im Netz sind gemischt. Immer wieder bekommt die «Bachelor»-Kandidatin Grüsel-Kommentare oder unangebrachte Bilder von Verehrern zugeschickt.

«Ich finde es teilweise schon eklig. Aber wenn man sich so freizügig zeigt, muss man damit rechnen», sagt sie. Viel besser gefallen ihr die positiven Reaktionen, die sie auf ihren Auftritt im Netz erhält. «Viele finden es toll, dass ich mich so selbstbewusst zeige. Das freut mich sehr! Ich mache mein Ding – und das kommt an.»