Die deutsche Bachelorette im «Playboy»: Darauf darf sich der Gewinner freuen

In der deutschen Ausgabe der RTL-Kuppelshow «Die Bachelorette» sucht Jessica Paszka (27) nach der grossen Liebe und verteilt jeden Mittwochabend fleissig ihre roten Rosen.

20 Männer buhlen derzeit um die dunkelhaarige Schönheit, die seit drei Jahren solo durchs Leben geht. In der aktuellen Augustausgabe des Männermagazins «Playboy» lässt Paszka die Hüllen fallen – und zeigt schon mal, was den Gewinner der letzten Rose erwartet. «Wenn nicht jetzt, wann dann?», erklärt sie sich im Interview mit «Bild». «Wenn ich 70 bin, möchte ich das Magazin in der Hand halten und mir anschauen, wie gut ich mal ausgesehen habe.»

Jessica erwartet, dass Männer beim Flirt die Initiative ergreifen

Ihr Traummann sollte «offen und gutherzig» sein. Und er muss Kinder mögen. Schliesslich will die Bachelorette irgendwann eine Familie gründen. Um Paszka kennenzulernen, müsse der Mann die Initiative ergreifen. «Ich erwarte von einem Mann, dass er mich anflirtet», sagt sie dem «Playboy».

Paszka hat übrigens schon «Bachelor»-Erfahrung. 2014 buhlte sie um Rosenkavalier Christian Tews (36) und schaffte es unter die letzten sieben Damen. 2016 zog sie in den Container bei «Promi Big Brother». Seit Juni verteilt sie nun selbst als Bachelorette Rosen.

Und in welcher Sendung will die Schöne Deutsch-Polin als Nächstes mitmachen? «Erst mal suche ich meine grosse Liebe, und dann sehen wir weiter», erklärt Paszka bestimmt. Ach, wie romantisch! (paf)

Weitere Motive exklusiv nur unter http://www.playboy.de/stars/tv/jessica-paszka