Die «Rich Dogs of Instagram» tragen Designer-Outfits und fliegen im Privatjet: Wau, was für ein Hundeleben!

Sie tragen Rolex, wälzen sich in Geldscheinen oder fliegen mit Herrchen im Privatjet von einem Hotspot zum nächsten: Die «Rich Dogs of Instagram» geniessen wie ihre Besitzer den Luxus – und lassen ihre 26'000 Insta-Follower vor Neid erblassen.

So isst der Yorkshire Terrier Loro im exklusiven Restaurant an der Côte d’Azur Zmittag, während der Shih Tzu Nira einen Tag auf der Luxusyacht verbringt, und die Bulldogge CC im Privatjet von Mykonos (Griechenland) nach Bodrum (Türkei) fliegt. Die Vierbeiner geniessen mit ihren Herrchen auch ausgedehnte Ferien in Luxushotels und entspannen sich in Mykonos oder St. Tropez (Frankreich) am Pool.

Auch bei den Outfits der Glamour-Hündchen lassen sich die Besitzer was einfallen und sparen nicht an den Designer-Looks für ihre Tiere. So tragen einige Hunde Mini-Outfits von Burberry und anderen Luxus-Marken, schlüpfen in Mamis teure High Heels von Christian Louboutin oder tragen teure Accessoires wie Foulards, Goldketten oder Sonnenbrillen.

Racky raw hide @dakotathebear_ #rich #dog #rdoi #luxury #woof #richdogsofinstagram #ootd #louisvuitton #designer #doggy #style A post shared by Rich Dogs Of Instagram (@richdogsofig) on Jun 17, 2015 at 3:59pm PDT

Gespielt wird unter den reichen Hunden nicht mit handelsüblichen Spielsachen: Die Vierbeiner kauen schon mal an Mamas Louis-Vuitton-Tasche, kuscheln mit Mini-Designer-Handtaschen aus Plüsch und fahren eine Runde in kleinen Autos. Was für ein Hundeleben! (kad)