Die Rock‘n‘Roll-Legende wurde 89 Jahre alt: Fats Domino ist tot

Er schuf Hits wie «Blueberry Hill» und «I’m Walkin». Jetzt ist Rock ‘n’ Roll-Legende Fats Domino tot. Der Musiker starb im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt New Orleans (US-Bundesstaat Louisiana) im Kreise seiner Freunde und der Familie. Das berichtet das US-Portal «TMZ».

Domino, mit bürgerlichem Namen Anoine Domino, wurde in eine grosse Familie hineingeboren, hatte acht Geschwister. Von einem Schwager lernte er später Klavier spielen. Der Durchbruch gelang ihm bereits im Alter von 20 Jahren: Sein Plattendebüt «The Fat Man» wurde zum Millionenerfolg, gilt heute als eines der ersten Alben des Rock ‘n’ Roll.

Zwischen 1955 und 1963 war Fats Domino über 30 Mal in den Top 40 zu finden. Für 23 Singles wurde er mit Gold ausgezeichnet. Danach wurde es ruhiger um Domino. Sein Stern sank, als Bands wie die Rolling Stones oder die Beatles aufstiegen. Einen Charterfolg feierte er noch mit «Lady Madonna» 1968. Später konzentrierte sich der Sänger auf Tourneen. 1986 nahm ihn die Rock ‘n’ Roll Hall of Fame auf. Der «Rolling Stone» nahm ihn in seine Liste der 100 grössten Künstler aller Zeiten auf.

2005 wurde Domino in New Orleans wie Tausende andere US-Amerikaner zu einem Opfer von Hurrikan Katrina. Sein Haus wurde völlig verwüstet. Der Pianist und seine Familie konnten sich in einem Boot retten. Drei seiner Klaviere wurden zerstört, dutzende goldene und Platin-Schallplatten von den Fluten weggespült.