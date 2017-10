Die Rollstuhlfahrerin braucht Geld für einen Hausumbau: Markle lässt kranke Schwester hängen

Eigentlich ist Prinz Harrys (33) Freundin Meghan Markle (36) als warmherzige Person bekannt. Doch nun sorgt sie mit ihrem Verhalten für Kopfschütteln. Der Grund: Ihre Halbschwester Samantha Grant (52) ist auf finanzielle Hilfe angewiesen – aber die Schauspielerin sei nicht bereit dazu, wie die «Daily Mail» berichtet.

Auf Rollstuhl angewiesen

Grant leidet an Multipler Sklerose, einer entzündlichen Erkrankung des Nervensystems, die ihr den Alltag erschwert. Die Krankheit ist bereits so weit fortgeschritten, dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Um weiterhin in ihrem Haus leben zu können, tut nun ein Umbau mit Kosten von fast 20’000 Franken not.

Dafür sammelt sie auf einer Crowdfunding-Plattform Geld. Geld, das ihr Meghan Markle problemlos geben könnte. Denn das Vermögen der TV-Darstellerin wird auf sieben Millionen Franken geschätzt. Alleine mit jeder Folge der Serie «Suits» soll sie stolze 50’000 Franken verdienen.

Kein Kontakt seit neun Jahren

Das Verhältnis zwischen den beiden Halbschwestern soll aber nicht das beste sein. Seit neun Jahren haben sie keinen Kontakt mehr. Zudem lästerte Grant gar im TV über Markle. Doch ob das ein Grund ist, ein Familienmitglied in einer Notlage nicht zu unterstützen?

Dass sie auch anders kann, zeigte sie erst kürzlich an den Invictus Games. Dort unterstützte sie gemeinsam mit Prinz Harry Rollstuhlfahrer. Denn der Schauspielerin sind soziale Projekte sehr wichtig. Erst zu Beginn des Jahres setzte sie sich mit World Vision für den Zugang zu sauberem Wasser ein. (bnr)