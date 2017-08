Die Transgender-Debatte erreicht SRF: Aus Korrespondent wird Korrespondentin

Valentina De Vos (44) kennen viele. Man sieht sie häufig als Sonderkorrespondentin in diversen Nachrichtensendungen von SRF. Sie springt ein, wenn ein fester Korrespondent ausfällt oder versetzt wurde, wie es kürzlich in der Westschweiz geschah.

Oder sie berichtet von Ereignissen, für die das Schweizer Fernsehen keine fixen Korrespondenten hat, wie gerade vom Filmfestival in Locarno. Kein Problem für die langjährige Journalistin aus Graubünden: Sie spricht die drei grossen Landessprachen.

Ein anderes Gesicht dagegen ist völlig vom Bildschirm verschwunden: Reto Stutzer. Seit rund zwei Jahren wurde er nicht mehr gesehen. Oder eben doch. Nur ist er nicht auf den ersten Blick wiederzuerkennen. Auf den zweiten Blick wird dann aber klar: Valentina De Vos und Reto Stutzer sind ein und dieselbe Person!

«Keine Auskunft zum Privatleben von Mitarbeitenden»

Vor ein paar Wochen schon fragte ein TV-Zuschauer über Facebook bei SRF an: «valentina de vos!? war sie ein er?» Und erhielt die gleiche Antwort wie jetzt SonntagsBlick: «Wir geben keine Auskunft zum Privatleben von Mitarbeitenden. Ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder Geschlechter­identifikation sind natürlich keine Krite­rien, die bei der Anstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Form ein Thema sind», erklärt SRF-Sprecherin Andrea Wenger und betont: «Diese Diversity ist für uns eine Selbstverständlichkeit.»

Aus dem gemütlichen Reto mit Halbglatze ist die bodenständige Valentina mit blonder Mähne geworden. Für sie ist damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Verständnis und Feingefühl seitens SRF

Ein Wunsch, dem SRF mit viel Verständnis und Feingefühl entgegengekommen ist. Reto Stutzer arbeitete während seiner Geschlechtsumwandlung weiter beim Fernsehen im Leutschenbach – er machte so aus seiner sichtbaren Transformation kein Geheimnis. Kolleginnen und Kollegen waren mit einem ebenso feinfühligen und einfühlsamen internen Mail darauf vorbereitet worden.

Wer Valentina De Vos trifft, bei einem Mittagessen neben ihr am Tisch sitzt, mit ihr über die Arbeit, das Essen und Kultur plaudert, dem fällt nichts Besonderes auf. Nur, dass sie ausgesprochen nett und umgänglich ist, dezent gekleidet, ohne schrilles Make-up.

Eine charmante und vielseitig kultivierte Kollegin, ein wenig burschikos und direkt vielleicht – aber so sind viele in diesem Metier. So gesprächig und offen sie im beruflichen Gespräch ist, über ihre Transforma­tion aber will sie nicht reden.

Eigentlich schade: Valentina De Vos und das Schweizer Fernsehen könnten im Umgang mit Transgendermenschen eine Vorbildrolle übernehmen.