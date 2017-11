Die Welt von: Cardi B

Eigentlich heisst die Amerikanerin, die in der Bronx aufwuchs, Belcalis Almanzar. Aus ihrem Spitznamen «Bacardi», der an ihre karibischen Wurzeln erinnern sollte, wurde schliesslich Cardi B. Mit 16 bricht sie die Schule ab, wird Gang-Mitglied und fängt an zu strippen. Darauf ist sie stolz: Mit dem Geld emanzipiert sie sich vom gewalttätigen Ex und lässt Brüste und Po aufpolstern. Witzige Instagram-Videos machen die Rapperin bekannt. 2015 ist sie in der ­Reality-Serie «Love & Hip Hop» zu sehen, 2017 landet sie mit «Bodak Yellow» auf Platz 1 der US-Charts. Ihr Rapper-Freund Offset hielt vor kurzem um ihre Hand an.