Die Welt von... Emily Weiss

Aufgewachsen ist die 32-Jährige in Connecticut an der US-Ostküste. Früh zeigte sich ihr Unternehmergeist: Sie verkaufte selbst gemachte Limonade und nähte Kleider. Ihre Eltern mussten sie nie zu etwas auffordern, im Gegenteil: Emily kam an die Kinderleine. Sie war hyperaktiv.

Mit 19 zog sie nach Manhattan, neben dem Studium absolvierte sie ein Praktikum bei «Teen Vogue». 2010 kam ihr am berühmten Strand von Montauk die Idee zu einer Beauty-Website. «Into The Gloss» ging zwei Monate später online und wird mittlerweile über zehn Millionen Mal im Monat angeklickt.

2013 hatte die ehrgeizige Unternehmerin die Idee, eine Beautymarke zu gründen, mit der man sich identifizieren kann und die so cool ist, dass man Shirts mit deren Logo tragen möchte. Glossier war geboren. 20 Produkte gibt es mittlerweile. Unter Millennials geniessen diese, wie zum Beispiel das Augenbrauen-Gel «Boy Brow», bereits Kultstatus. Emily lebt mit Mann und Katze in New York City.