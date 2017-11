Die Welt von: Toni Garrn

Mit 16 Jahren übernahm sie die erste Patenschaft für ein vietnamesisches Mädchen. Seither engagiert sich die heute 25-Jährige mit der «Toni Garrn Stiftung» für die Ausbildung von Mädchen in Ländern wie Simbabwe oder Burkina Faso. Seit drei Jahren sammelt sie Spenden über ihren Super-Model-Flohmarkt, der jetzt digitalisiert wird. Model-Freundinnen wie Jourdan Dunn (27) stellen Kleider zur Verfügung. Ihre Modelkarriere startete Garrn mit einem Job für Calvin Klein, als sie 14 Jahre alt war. Sie lebt in New York. Aufgewachsen ist sie in Deutschland und Griechenland, wo sie heute noch oft ist.