Die Welt von: Veit Alex

Er war keins von den Kindern, die am liebsten Mamis Pumps anprobierten. Der 22-Jährige ging in Essen ins Internat, einer Industriestadt, bei der man an Krupp-Stahl denkt und sicher nicht an Mode. Ausserdem ist er hetero, macht daraus aber weder ein Thema noch redet er über das Gender-Ding, das Lieblingsthema der Fashionwelt. Vor drei Jahren, er war noch Schüler, schrieb ihn ein Designer auf Facebook an: «Willst du nicht mal ein Shooting für mich machen?» Klar, er wollte. Komisch wurde ihm erst, als die Visagistin anfing, ihm Make-up aufzulegen. Veit Alex sollte als «Frau» fotografiert werden. Die Bilder fand er dann selber toll. Bald verguckten sich auch andere in ihn. Die italienische Vogue machte Fotos. Er lief an der Berliner Fashion Week im Finale fürs Label Riani. Jetzt lebt er vom Modeln. Sein Plus: Er ist als Typ «interessante Frau» so wandelbar, dass ihn verschiedenste Kunden buchen. Es spiele aber keine Rolle, betont er. Egal, was er trage, «ich bleibe immer ich selbst».