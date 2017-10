Diese Hände... lieben neue Herausforderungen.

Das Leben von Pamela Vasko nahm schon mehrmals verrückte und unvorhergesehene Wendungen. Fast drei Jahre lang studiert die Amerikanerin aus dem US-Bundesstaat Louisiana Grafik-Design am College. «Mit jedem Tag vor dem Computer realisierte ich jedoch, dass das eigentlich nichts für mich ist», sagt sie.

Deshalb fasst sie einen radikalen Entschluss: Sie bricht das Studium ab, nimmt Schere und Kamm in die Hand und wird Hairstylistin. «Ich machte also eigentlich weiter mit Grafik-Design, nun einfach mit Haaren statt mit dem PC», lacht sie. Langweilig wird ihr auch mit dem neuen Job nicht. Neun Monate dauert die Ausbildung, oft schmerzen ihr abends die Füsse, und für die Finger muss Vasko spezielle Übungen lernen, welche die Beweglichkeit verbessern. Aber die Mühen zahlen sich aus: «Der wohl aussergewöhnlichste Auftrag war, als mich eine Kundin für eine Hochzeit nach Los Angeles einfliegen liess, damit ich ihr die Haare machen konnte», sagt Vasko stolz. Ihr Handwerk schafft es sogar auf die Seiten eines Hochglanz-Magazins in den USA.

Heute lebt die 36-Jährige in Baden AG. Auch das verdankt sie einer mutigen Entscheidung: «Ich kam mit einem Schweizer zusammen und entschied mich, ihm in seine Heimat zu folgen.» Auch diesen Entschluss bereut sie nicht. «Ich kann auch hier als Hairstylistin arbeiten, und die neue Herausforderung spornt mich nur noch mehr an.»

Wenn Pamela Vasko den Leuten von ihrer bisherigen Laufbahn erzählt, bekommt sie oft die gleiche Antwort zu hören: «Viele sagen, dass sie nie solche Entscheidungen treffen könnten, wie ich es im Leben gemacht habe. Ich hingegen möchte einfach Dinge ausprobieren und etwas erleben.»