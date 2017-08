Diese Hände... machen kranke Tiere wieder fit.

An ihren traurigsten Einsatz erinnert sich Gabrielle Brunner (44) noch ganz genau. «Ich wurde mitten in der Nacht von einer Kundin angerufen, weil ihre beiden Hunde von einem Auto angefahren worden waren», sagt die Tierärztin aus Basel. Als die Frau bei ihr in der Praxis ankommt, ist einer der Hunde bereits tot. «Den anderen konnten wir retten.»

Seit 20 Jahren macht Gabrielle Brunner mit ihren Händen kranke Tiere wieder gesund, seit 18 Jahren in ihrer eigenen Praxis. Neben solch trauriger Einsätze erlebt die Veterinärmedizinerin aber auch viele schöne und emotionale Momente: «Kaiserschnitte sind am bewegendsten. Der Moment, wenn wir die Kleinen rausholen, ist jedes Mal emotional.»

Dass sie in die Medizin gehen will, wusste Brunner schon immer. Sie wuchs mit Tieren auf, ist schon als Kind geritten. «So konnte ich Hobby und Beruf vereinen», sagt die Tierärztin. Auch heute gehören drei Hunde, zwei Katzen, vier Pferde und ein Pony zu ihrer Familie. Bereut hat sie diese Entscheidung nie – im Gegenteil. Ihre Begeisterung hat sie sogar an ihren Nachwuchs weitergegeben: «Ich würde niemals tauschen. Tierärztin ist bis heute mein Traumberuf. Auch meine Tochter möchte Tierärztin werden.»