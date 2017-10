Diese Models haben für manche Agenturen noch immer zu viele Kilos: Spindeldürr und doch zu dick

«Die Designer sind schuld am Magerwahn»

BLICK: Was sagen Sie zu den aktuellen Bildern von Kaia Gerber?

Ursula Knecht: Sie ist sehr schlank, das ist sie, aber ich glaube nicht, dass sie magersüchtig ist. Ihre Mutter, Ex-Top-Model Cindy Craword, kennt das Business in- und auswendig und sie ist ein Ernährungsfreak. Cindy wird sicher nicht zulassen, dass sich Kaia krank magert, sondern sich gesund ernährt. Kaia ist noch so jung, mal schauen, was körperlich passiert, wenn sie zur Frau wird.

Immer wieder hören dünne Models, sie seien zu dick. Was sagen Sie dazu?

Designer sind schuld am Magerwahn, weil sie genau diese dünnen Models wollen.

Seit dem neuen Gesetz in Frankreich müssen Models ein ärztliches Zeugnis vorweisen, dass sie gesund sind. Wird da nicht getrickst?

Das kann ich mir in einzelnen Fällen gut vorstellen. Die Krux ist, dass die Agenturen enorm unter Druck sind, was die Verantwortung anbelangt. Sie müssen auf das Zeugnis beharren, gebucht werden doch nur die sehr dünnen Models. Wie dies weitergehen soll, ist noch nicht absehbar.

Was halten Sie vom anhaltenden Magertrend trotz neuer Gesetze?

Ich finds traurig, ungesund, und es ist Zeit, umzudenken.