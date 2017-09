Diese Schweizer erobern das deutsche Fernsehen: Gross im Kommen im grossen Kanton

Spot an für unsere Schweizer Talente! Sie glänzen derzeit auf verschiedenen deutschen TV-Kanälen vor einem Millionenpublikum – sei es beim Tanzen oder Moderieren.

Dazu gehört der Berner Musiker Luca Hänni (22), am Freitag gab der «DSDS»-Gewinner von 2012 sein TV-Comeback bei der RTL-Show «Dance Dance Dance». Insgesamt sieben prominente Tanzteams treten an, um Choreografien aus berühmten Videoclips zu tanzen. Keine Stärke von Luca. «Bis vor drei Monaten hatte ich zwei linke Beine, jetzt kann ich endlich auch tanzen», gibt er lachend zu.

Für die Show trainierte Hänni täglich bis zu sieben Stunden. Der Einsatz hat sich gelohnt! Bewertet und gelobt wurde der Auftritt auch von DJ Bobo (49), er sitzt bei der Show in der dreiköpfigen Jury.

Hunziker-Comeback im ZDF

Luca ist nicht der einzige Schweizer, der auf den Bildschirmen im Nachbarland gut ankommt. Im August sorgte Performance-Künstlerin Milo Moiré (34) bei «Promi Big Brother» für Furore, und Michelle Hunziker (40) gab nach acht Jahren Pause ihr Comeback als Moderatorin im ZDF.

Heute Abend feiert die Schweizerin Elena (25) in der neuen RTL-2-Kuppelshow «Love Island» ihr TV-Debüt, und am Mittwoch moderiert Tanja Gutmann (40) die Dokumentationsreihe «Liebes Krisen» auf 3sat.

Hänni: «Bodenständig, mit Biss und Durchhaltewillen»

Was macht die Schweizer auf deutschen Kanälen so beliebt? «Ich glaube, sie schätzen an uns das Bodenständige, den Biss und Durchhaltewillen», so Luca Hänni. «Und ich glaube, sie mögen auch das Gemütliche an uns.»

Auch an Selbstbewusstsein mangelt es den eidgenössischen Showstars nicht. Luca Hänni jedenfalls glaubt fest an seinen Sieg in der Tanzshow. Am kommenden Freitag hat er eine Solo-Einlage: «Ich habe bisher immer gewonnen, wenn ich angetreten bin. Ich hoffe sehr, dass dies auch jetzt der Fall sein wird.»