Diese «Stars» gehen zu «Adam sucht Eva»: Erotik-Models, Protzbrocken und Dschungel-Königinnen

Eine einsame Insel, unzählige Kameras, hüllenlose Prominente und noch ein paar Normalos zur Abrundung! Das Konzept von «Adam sucht Eva» ist simpel - und funktioniert. Die RTL-Reality-Serie geht bereits in die vierte Runde.

Traumpaar in der letzten Staffel

Nachdem im letzten Jahr TV-Moderator Peer Kusmagk (42) und die Surferin Janni Hönscheid (27) ihr Glück fanden und jetzt sogar ein gemeinsames Kind erwarten, stiegen auch die Erwartungen an die Kuppel-Show. Und sieht man sich die Liste der Nackedeis an, die laut «Bild» auf die einsame Insel ziehen werden, dürfte es spannend werden.

Blanco zieht blank

So soll Patricia Blanco (46) ihre operierten Kurven bei «Adam sucht Eva» präsentieren. Die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco (80) machte in letzter Zeit vor allem mit ihrem Beauty-OP-Wahn auf sich aufmerksam und will nun wohl der Welt die Resultate davon zeigen.

Bastian Yotta wieder im TV

Nachdem seine Ex-Freundin Maria Hering (30) bei «Promi Big Brother» zu sehen war, will Bastian Yotta (40) scheinbar nun ebenfalls zurück ins Reality-TV-Rampenlicht. Der Protzbrocken steht ebenfalls auf der Liste.

Für die nötige Portion Drama ist ebenfalls gesorgt! Dschungelkönigin Désirée Nick (61) soll sich ebenfalls entblättern. Wird sich die Dschungel-Zicke wirklich nackt zeigen? (klm)

Wer sonst noch bei «Adam sucht Eva» dabei sein soll, erfahren sie in unserer Gallerie.