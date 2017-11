Diese Stars gerieten in die Fänge einer Sekte: Sie waren einem Guru hörig

«Smallville»-Schauspielerin Allison Mack (35) soll als hochrangiges Mitglied der Sex-Sekte NXIVM ständig neue Mitglieder rekrutieren. Doch die US-Schauspielerin ist nicht der einzige Star, der in die Fänge eines Gurus geriet.

Hunziker wurde kontrolliert und ausgebeutet

So verriet Moderatorin Michelle Hunziker (40) vor kurzem, dass ihre Ehe mit Ex-Mann Eros Ramazzotti (54) durch ihre Mitgliedschaft bei der Sekte «Krieger des Lichts» zerbrach. Die Gemeinschaft um Sektenführerin Giulia Berghella übernahm zunehmend die Kontrolle über Hunzikers Leben.

«Sie nutzten meine Schwächen aus, sie kontrollierten sogar meine Telefonanrufe. Vier Jahre lang habe ich nicht mit meiner Mutter gesprochen. Sie sagten, dass mein Mann einen negativen Einfluss auf mich hatte, obwohl ich ihn sehr liebte», so Hunziker, die von der Sekte auch finanziell ausgebeutet wurde. Obwohl es «sehr schwierig» gewesen sei, schaffte sie den Ausstieg.

Der Basler Tennisstar Patty Schnyder (38) verliebte sich in den dubiosen Heiler Rainer Harnecker, der in den Medien als «Orangensaft-Guru» bekannt wurde. Schnyder trank auf seine Anweisung hin vier bis fünf Liter Orangensaft täglich – und ihre Leistungen auf dem Tennisplatz verschlechterten sich.

Sie lebte von Sonnenlicht

Hollywood-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (59) geriet als Zwanzigjährige in die Fänge einer Sekte. Bizarr: Essen und trinken war den Mitgliedern untersagt – stattdessen waren die Anhänger davon überzeugt, sich lediglich von Sonnenlicht ernähren zu können.

«Sie waren sehr kontrollierend. Ich lebte nicht mit ihnen zusammen, war aber oft da. Sie sagten mir immer, ich müsste häufiger vorbeikommen. Für die Besuche musste ich zahlen, deshalb zehrte es auch finanziell an mir», so die Schauspielerin in einem früheren Interview mit dem britischen «Sunday Telegraph».

Die Sektenmitglieder glaubten, dass Essen unnötig sei, und setzten Pfeiffer auf Diät. Der Ausstieg gelang ihr, als sie mit ihrem ersten Ehemann Peter Horton (64) für seinen Film über die Moon-Bewegung recherchierte. Da begriff sie, dass sie selbst in einer Sekte gelandet war. (kad)