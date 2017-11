Dok-Filmer Hanspeter Bäni darf nicht mehr drehen: Familie der Königin von Kamerun (†52) erteilt SRF-Mann Filmverbot

Kaum einer kennt die verstorbene Königin von Kamerun Katharina Paholo (†52) besser als er: SRF-Dok-Filmer Hanspeter Bäni (61). In mehreren Filmen hat er das Schicksal der nach Afrika ausgewanderten Schweizerin dokumentiert, bis zu deren Tod im April dieses Jahres. Doch nun kann Bäni die Familienchronik der toten Königin nicht mehr weitererzählen.

«Die Familie Hänni möchte das nicht», sagt Bäni zu BLICK. «Ich hätte gerne einen weiteren Film gedreht und gezeigt, wie es Katharinas Sohn Sky heute geht, jetzt, da er zurück in der Schweiz ist.» Doch die Angehörigen wollen den Jungen die nächsten Jahre von der Öffentlichkeit abschirmen. «Ich verstehe das. Sie möchten, dass Sky in fünf Jahren selber entscheiden kann, ob er Interviews geben will oder nicht.» Bis dahin will der Filmemacher warten mit weiteren Drehanfragen.

Skys Pflegefamiliensituation sei «überraschend»

Sky lebt nun, ein halbes Jahr nach dem überraschenden Tod seiner Mutter, bei einer Schweizer Pflegefamilie (BLICK berichtete). Bäni zeigt sich über die neue Lebenssituation des elfjährigen Halbwaisen überrascht: «Ich kann nicht beurteilen, was für Sky das Beste ist. Ich weiss nur, dass Ruedi eigentlich immer wollte, dass er zu ihm oder zu seiner Schwester geht.» Laut Ruedi Hänni (58) geht es dem Buben aktuell «hervorragend», er habe sich in seiner neuen Pflegefamilie bestens eingelebt.

Der Bub zog sich in seine eigene Welt zurück

«Das ist sehr schön zu hören», freut sich der Dok-Filmer. Als er den Jungen bei der Beerdigung seiner Mutter im April in Kamerun gesehen hatte, habe er einen sehr in sich gekehrten und unglücklichen Eindruck gemacht: «Sky hatte sich komplett in seine eigene Welt zurückgezogen. Eine verwandte Prinzessin zerrte ihn bei der Beerdigung vor den Sarg und sagte: ‹Da ist jetzt deine Mutter drin.› Der Bub riss sich weg, setzte sich in eine Ecke und spielte ein Computerspiel.» Sky habe allerdings auch in einer harten Welt gelebt, betont Bäni. «Er hatte kaum Spielkameraden in den Bergen von Kamerun. Da kann er jetzt bestimmt dazugewinnen in seiner neuen Lebenssituation mit einer Pflegefamilie und Geschwistern.»

Emotionales Wiedersehen mit Vater und Sohn

Mit der Familie von Katharina Paholo will Hanspeter Bäni auch weiterhin in engem Kontakt bleiben und in einigen Jahren einen allerletzten Film drehen: «Wenn Sky genug alt ist, möchte ich gerne mit ihm zusammen zurück nach Afrika reisen und seinen Vater besuchen.» Ein emotionales Wiedersehen von Sohn und Vater, das die ungewöhnliche Geschichte einer Schweizer Königin in Afrika zu Ende erzählt.