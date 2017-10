Drums2Streets-Trommler stürzt auf der Bühne: Schock für Schweizer «Supertalent»-Kandidaten

Am Samstagabend begeisterten Drums2Streets aus Kreuzlingen beim RTL-«Supertalent». Der Auftritt war schon fast in trockenen Tüchern, und dann das: Drummer Fabian (26) kommt mit Schwung nach vorne und stürzt! Passiert ist nichts, und sogar den Einstieg in den Rhythmus hat er wieder gefunden.

Der Sturz hätte für die Trommelgruppe um Angelo Razzino (29) das Aus bedeuten können, wie der Bandleader gegenüber BLICK verrät: «Im ersten Moment war es ein Schock, da unsere Performance bis ins Detail genau getimt ist, da kann jeder Patzer die ganze Gruppe aus der Bahn werfen.» Und weiter: «Fabian hat das aber extrem gut gelöst und war in wenigen Sekunden wieder auf den Beinen. Schlussendlich muss ich ihm neidisch zugestehen, dass der Sturz in der Zeitlupe mega elegant aussah.»

Auch Publikum und Jury verziehen den Patzer. Nach der Show gab es Standing Ovations und grosse Komplimente: «Ich liebe das! Das ist voll mein Ding», schwärmte Bruce Darnell (60). Nazan Eckes (41) beobachtete scharf, was auf der Bühne passierte: «Wie böse die Mädels rüber geguckt haben. Deswegen ist er, glaub ich, ganz schnell wieder aufgestanden. Super coole Nummer – und etwas zu lachen gab es auch noch.» Dieter Bohlen (63) sagte die erlösenden Worte: «Drei Mal Ja.»