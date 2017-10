Eingebürgerter Sportmoderator rettet unsere Ehre: Reif für die Schweiz

Bei einem Einbürgerungstest würde er die Bestnote kriegen. Marcel Reif (67) siegte fast im Alleingang für die Schweiz in dem von Jörg Pilawa (52) moderierten Dreiländer-TV-Wettbwerb «Spiel für dein Land». Am Samstagabend war der Sportkommentator (früher ZDF und RTL, heute Teleclub) in Europas grösster Quizhow als Schweizer Mannschaftskapitän im Einsatz.

Reifs Reifeprüfung als Schweizer

Reif verwies dabei seine Teamkollegen, Schauspieler Leonardo Nigro (43) und Tennis-Kommentator Heinz Günthardt (58), auf die Ersatzbank. Den letzten Teil der dreieinhalb Stunden dauernden Liveübertragung aus Berlin bestritt Reif alleine. Der beliebteste deutschsprachige Fussballkommentator besitzt den Schweizer Pass seit vier Jahren und verzichtete auf seine deutsche Staatsangehörigkeit. «Wenn ich Schweizer werde, dann richtig», sagte er damals in einem Interview. Nun hat Reif seine Schweizer Reifeprüfung bestanden.

Peter Kraus verletzte sich

Als die stärksten Gegner des Schweizer Teams behauptete sich die Mannschaft aus Reifs ehemaliger Heimat mit den Schauspielern Jan Josef Liefers (53), Axel Prahl (57) und Leonard Lansink (61). Grosses Pech hatte Peter Kraus (78). Der für das österreichische Team antretende Sänger verletzte sich während einer Art Rugbyspiel gegen Reif an der Schulter und musste die Show vorzeitig verlassen.