Elena (25) und Jan (28) gingen gestern als strahlende Sieger aus der Kuppelsendung «Love Island» hervor (BLICK berichtete). BLICK erzählt die Zürcher Gewinnerin, wie sie sich kurz nach den Dreharbeiten fühlt – und was Jan und sie mit dem Preisgeld von 57'000 Franken anfangen werden.

Der Sieg: Auch wenn das Pärli als Favorit ins Finale einzog, gibt sich Elena bodenständig: «Ich habe nie mit dem Sieg gerechnet. Für mich stand von Anfang an die Liebe im Fokus.»

Die Liebe: Elena ist bis über beide Ohren in ihren Jan verliebt. Seit ihre letzte Beziehung vor drei Jahren in die Brüche ging, hat sich die Zürcherin bei keinem Mann mehr so wohl gefühlt. «Jan ist auf jeden Fall mein Traummann. Zwischen uns passt einfach alles. Wir sind so verschieden. Aber gerade das macht es noch besser.»

Die Hürden: Immer wieder kriselte es zwischen den beiden Turteltauben. Mehrfach machten sie gar während der Sendung Schluss, um am Ende doch wieder zueinanderzufinden. «Wir haben uns dreimal getrennt und sind dreimal wieder zusammengekommen. Nach den intensiven ersten beiden Tagen war für mich klar: Ich will nur ihn und keinen anderen.»

Ihre offenherzige Art: In der TV-Sendung gab sich Elena freizügig und hatte mehrfach vor laufender Kamera Sex. «Ich bereue nichts und stehe zu allem, was ich gemacht habe. Das bin einfach ich. Entweder liebt oder hasst man mich.»

Das Preisgeld: Eigentlich hätte nur Jan das Preisgeld von 57'000 Franken gewonnen. Doch er teilt es mit seinem Schatz. Was für ein Liebesbeweis! Über die Verwendung des Gelds ist sich Elena noch nicht im Klaren: «Erst mal will ich mit ihm in die Ferien. Wir brauchen nach den Dreharbeiten Zeit für uns.»

Die Zukunft: Zwischen der Zürcherin und dem Kölner liegen Hunderte Kilometer. Doch nach Köln ziehen will sie nicht. «Dafür liebe ich die Schweiz zu sehr.» Ganz abwegig scheint der Gedanke vom Zusammenziehen aber nicht zu sein. «Ich muss Jan einfach davon überzeugen, zu mir nach Zürich zu kommen.»

Die Familie: Mit ihrer Familie konnte Elena noch nicht sprechen. Angst vor der Reaktion hat sie keine: «Sie stehen auf jeden Fall hinter mir. Sie sind das Wichtigste in meinem Leben!» Noch diese Woche soll ihre Familie Jan kennenlernen, wenn die beiden gemeinsam in die Schweiz kommen. «Sie werden ihn genauso lieben, wie ich es tue. Er ist so ein super Typ!»