Nachdem Elena (25) einen Lapdance für ihren Schatz Jan (28) hinlegte (BLICK berichtete), befindet sich das Niveau von «Love Island» weiterhin im freien Fall. Die Zuschauer trauten in der gestrigen Sendung ihren Augen nicht: Elena und Jan hatten Synchronsex mit Stephanie (23) und Julian (24).

«Liebesnest» für Elena

RTL 2 gab den beiden Paaren gestern die Möglichkeit, fernab der anderen Kandidaten eine romantische Nacht miteinander zu verbringen – im sogenannten Liebesnest, das extra mit zwei Doppelbetten und einem klitzekleinen Vorhang dazwischen ausgestattet war. Nach einem mehr oder weniger romantischen Doppeldate liessen es die Paare dort ordentlich krachen.

«Brauchst du ein Sauerstoffzelt?»

Nicht nur bei Elena und Jan im Bett ging es ordentlich zur Sache – in unmittelbarer Hörweite vergnügte sich auch Julian mit seiner Stephanie. Bei der Schweizerin war der Bettsport so schweisstreibend, dass Jan ins Schnaufen kam. Kurzerhand rief Stephanie rüber: «Jan, brauchst du ein Sauerstoffzelt?» Und bot ihm an: «Wenn du eine Reanimation brauchst …» Ausnahmsweise schienen selbst Elena daraufhin die Worte zu fehlen: «Jan, man …»

Dass sie gegenseitig alles von den Schäferstündchen mitbekamen, scheint kein Problem für die Kandidaten zu sein. Julian meint: «Ich finde das völlig legitim, wir sind ja keine Fremden mehr.» Jan teilte seine Meinung: «Jeder darf schlafen, wie er möchte. Ist ja nicht so schlimm, wenn andere auch in dem Raum … schlafen.»

Gegenseitige Kommentare

Die Kandidaten sind sich sogar so nahe, dass sie ihre Leistung kommentieren mussten. «Du warst eine richtige Maschine!», lobte ihn Julian.

Elena resümierte am nächsten Morgen: «Jan macht das viel zu auffällig.» Auch Stephanie gab sich im Gespräch mit ihr offen und erzählte, dass in der gestrigen Nacht was gelaufen sei – «aber pssst, sag nichts!»

Offiziell ein Paar

Dass zwischen Stephanie und Julian mehr ist, verrieten die beiden später: «Wir lieben uns wahnsinnig. Wir sind jetzt offiziell ein Paar! Auch nach dieser Sendung sind wir zusammen.» Wenn das nicht ein guter Grundstein für eine glückliche Beziehung ist! (bnr)